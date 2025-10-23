Wszystko jasne! Jest oficjalny komunikat ws. Leo Messiego

Po miesiącach spekulacji dotyczących przyszłości Messiego, kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta. Inter Miami wydał oficjalny komunikat, w którym potwierdził podpisanie nowego kontraktu z 37-letnim zawodnikiem. Tym samym Argentyńczyk rozwiał wszelkie domysły dotyczące jego potencjalnego powrotu do Europy lub zakończenia kariery piłkarskiej.

Ikona światowego futbolu zasiliła szeregi Interu Miami latem 2023 roku, po opuszczeniu Paris Saint-Germain. Jego transfer zainicjował nowy rozdział w historii klubu z Florydy, do którego niebawem dołączyli byli koledzy Messiego z FC Barcelony - Sergio Busquets, Jordi Alba oraz Luis Suarez.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskoczenia w Jagiellonii. "Trener ma prawo decydować, z kim chce pracować"

W trakcie swojego pobytu w Major League Soccer reprezentant Argentyny rozegrał już 53 oficjalne spotkania, w których zdobył aż 50 bramek, a także dołożył do tego imponujący dorobek 28 asyst.

Nowa umowa obowiązuje do końca sezonu 2028, co oznacza, że jeśli zawodnik wypełni ją w pełni, będzie występował w barwach zespołu z Miami aż do 41. roku życia. Klub nie ujawnił szczegółów finansowych kontraktu, jednak amerykańskie media zgodnie podkreślają, że jest to jedno z najatrakcyjniejszych pod względem wysokości wynagrodzenia porozumień w historii MLS.