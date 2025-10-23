Zadecydował gol w końcówce! Zaliczka przed rewanżem

Flamengo przeważało przez większość spotkania, które odbyło się w nocy ze środy na czwartek. Piłkarze drużyny z Brazylii kontrolowali grę, jednak nie byli w stanie w skuteczny sposób wykorzystać swojej przewagi i wyjść na prowadzenie.

Pierwszy raz piłka zatrzepotała w siatce w 82. minucie. Wtedy do bramki rywali trafił pomocnik Flamengo Samuel Lino. Jego trafienie nie mogło jednak zostać uznane, ponieważ sędzia dopatrzył się w tej akcji spalonego.

Wynik otwarto zatem dopiero w 88. minucie, kiedy to na listę strzelców wpisał się Jorge Carrascal. Gol Kolumbijczyka przypieczętował zwycięstwo ekipy z Kraju Kawy w tym półfinałowym meczu.

Rewanż zostanie rozegrany w nocy z 29 na 30 października. W drugim półfinale mierzyć się będą LDU Quito z Ekwadoru i SE Palmeiras z Brazylii.

Flamengo - Racing Club 1:0 (0:0)

Bramka: Jorge Carrascal 88

Flamengo: Agustin Rossi - Alex Sandro (Ayrton Lucas 55), Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela (Emerson Royal 83) - Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta (Samuel Lino 72) - Jorge Carrascal, Pedro (Bruno Henrique 72), Luiz Araujo (Gonzalo Plata 55)

Racing Club: Facundo Cambeses - Gaston Nicolas Martirena Torres, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo - Santiago Solari (Matias Zaracho 87), Bruno Zuculini, Agustin Ezequiel Almendra (Juan Nardoni 64), Gabriel Rojas (Facundo Mura 58) - Adrian Martinez (Adrian Balboa 87), Tomas Conechny

AA, Polsat Sport