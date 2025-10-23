Zalewski już w grze. Włoskie media tak go oceniły

Zalewski doznał kontuzji mięśniowej uda pod koniec września, przez co opuścił nie tylko kilka meczów Atalanty, ale również październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego podopieczni Jana Urbana rywalizowali z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata.

Utalentowany skrzydłowy znalazł się już w kadrze ekipy z Bergamo na sobotni mecz Serie A z Lazio, ale wtedy jeszcze nie wszedł na murawę. Szansę otrzymał w konfrontacji ze Slavią.

Spotkanie włoskiego giganta z czeskim zespołem zakończyło się bezbramkowym remisem, co gospodarze mogą uznać za rozczarowanie. Nie pomogło pojawienie się Polaka, chociaż ten pokazał się z dobrej strony po tak długiej przerwie. W 81. minucie mógł popisać się efektowną asystą, ale jego dośrodkowania nie wykorzystał Gianluca Scamacca, co podkreślają media w Italii.

"Scamacca nie potrafił wykorzystać perfekcyjnego podania, które Polak posłał w pole karne. Zagrał nierówno, ale we właściwym czasie był skuteczny" - napisał o Zalewski portal "Tuttomercato".

W podobnym tonie brzmią słowa o Zalewskim we włoskim "Calciomercato", który podkreślił, że Polak zanotował "dobre wejście". Z kolei tamtejszy Eurosport wspomniał o jego przebłyskach.

"Zanotował kilka świetnych interwencji, co zasługuje na uznanie. Popisał się kapitalnym dośrodkowaniem, ale Scamacca to zmarnował" - czytamy.

Lokalny portal "BergamoCorriere" docenia zaangażowanie Zalewskiego.

"Zaczął nieśmiało, ale z każdą minutą rozkręcał się i zaprezentował kilka indywidualnych akcji. To właśnie on dośrodkował z lewego skrzydła na głowę Scamacci" - wspomniano.

23-letni Zalewski rozegrał w tym sezonie pięć meczów w barwach Atalanty. Na koncie ma bramkę i asystę.

Polsat Sport