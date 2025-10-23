Zaskoczenia w Jagiellonii. "Trener ma prawo decydować, z kim chce pracować"

Grzyb to bardzo zasłużony dla Jagiellonii człowiek. Przez wiele lat był jej zawodnikiem oraz kapitanem, a w ostatnim okresie asystentem Adriana Siemieńca. I to właśnie pierwszy szkoleniowiec białostocczan postanowił zakończyć tę współpracę.

- Słuchając trenera Siemieńca, powiedział, że to jego decyzja i on to bierze na siebie. Poznając trochę trenera Siemieńca, wydaje się, że jego decyzje są bardzo spokojne. Wydaje mi się, że to nie będzie miało tak dużego wpływu na funkcjonowanie Jagiellonii - podkreśla Dariusz Rolak, drugi trener pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Wiele wskazuje na to, że nowym asystentem Siemieńca będzie Patryk Czubak, który pracował w takich klubach jak Widzew Łódź, Warta Poznań i Piast Gliwice.

- Zawsze pierwszy trener ma prawo decydowania, z kim chce pracować - skwitował Bożydar Iwanow.

Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.

Strasbourg - Jagiellonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

