Zła passa przełamana. Industria Kielce wygrywa w Lidze Mistrzów

Spotkanie w stolicy Rumunii miało ogromne znaczenie dla obu drużyn walczących o awans do fazy pucharowej. Kielczanie, zajmujący ostatnie bezpieczne (szóste) miejsce w tabeli grupy A, do tej pory zdobyli tylko dwa punkty. Sytuacja gospodarzy była jeszcze gorsza. Zespół, w szeregach którego grają dwa byli zawodnicy Industrii Branko Vujovic i bramkarz Vladimir Cupara, przegrał wszystkie dotychczasowe spotkania. Goście wystąpili w Bukareszcie bez kontuzjowanych Alexa Dujshebaeva, Szymona Sićki, Piotra Jędraszczyka i Michała Olejniczaka.





Mecz rozpoczął się od niecelnych rzutów z obu stron. Pierwsi przełamali się gospodarze po bramce Yoav Lumbroso. Izraelski rozgrywający kilka lat temu podpisał umowę z kielecką drużyną, ale został sprzedany do Benfiki Lizbona. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa odpowiedzieli bramką Arkadiusza Moryty ze skrzydła. W ósmej minucie bramkarz zespołu z Kielc Klemen Ferlin zatrzymał Vujovica, a Industria po kolejnym trafieniu Moryty po raz pierwszy wyszła na prowadzenie (4:3).

Za chwilę słoweński bramkarz polskiej drużyny ponownie odbił rzut reprezentanta Czarnogóry, a bramkarza Dinama Ionuta Iancu pokonał Aleks Vlah i było już 5:3 dla gości. Rumuńska ekipa potrzebowała tylko pięciu minut, aby nie tylko doprowadzić do remisu, ale i wyjść na prowadzenie, wykorzystując słabszy okres gry Industrii. Po kwadransie gry Ferlina pokonał Ionut Nistor i kibice rumuńscy nie ukrywali zadowolenia (7:6).

Później taki scenariusz powtarzał się jeszcze kilka razy. Kielczanie odskakiwali na dwa trafienie, ale zespół trenera Paula Pereiry błyskawicznie odrabiał starty. Tak było m.in. w 25. min., kiedy bramkę (11:9) po efektownej wrzutce Vlaha zdobył Benoit Kounkoud. Rywale odpowiedzieli dwoma trafieniami węgierskiego obrotowego Miklosa Resty. Końcówki pierwszej połowy należała już do gości, którzy po 30 minutach wygrywali 14:12. Bardzo dobrze spisywał się Ferlin, który odbił kilka bardzo ważnych piłek.

Druga część gry rozpoczęła się od błędu Hassana Haddaha, po jego stracie piłkę przejął Vujovic i pokonał Ferlina. Nie zdeprymowało to gości. Najpierw do bramki Dinama trafił Vlah, a minutę później zrehabilitował się egipski rozgrywający. W 36. min. po rzucie Jorge Maquedy kielczanie po raz pierwszy prowadzili czterema bramkami (18:14). Nie podłamało to jednak gospodarzy, którzy wykorzystując zastój w grze Industrii sukcesywnie odrabiali straty. W 43. min. po bramce z koła Frederika Ladefogeda, Dinamo złapało kontakt z rywalem (19:20).

Wicemistrzowie Polski i tym razem udowodnili, że potrafią sobie radzić w kryzysowych sytuacjach. Poziom w bramce nadal trzymał Ferlin, a w ataku nie do zatrzymania był Arciom Karalek (9 bramek w całym spotkaniu). To po dwóch z rzędu trafieniach Białorusina, drużyna z Kielc na pięć minut przed końcem spotkania prowadziła już 27:22. Zespół Tałanta Dujszebajewa odniósł bardzo ważne zwycięstwo, w kontekście awansu do fazy pucharowej.



Dinamo Bukareszt – Industria Kielce 24: 28(12:14)

Dinamo Bukareszt: Vladimir Cupara, Ionut Iancu - Tom Pelayo 5, Branko Vujovic 4, Miklos Rosta 4, Yoav Lumbroso 3, Haniel Langaro 3, Ionut Nistor 3, Frederik Ladefoged 1, Alex Pascual 1, Calin Dedu, Andrei Buzle, Miguel Martins, Pedro Valdes, Nicusor Negru, Robert Militaru.





Industria Kielce: Klemen Ferlin, Adam Morawski, Bekir Cordalija – Arciom Karalek 9, Aleks Vlah 4, Hassan Haddah 4, Jorge Maqueda 3, Arkadiusz Moryto 3, Theo Monar 2, Piotr Jarosiewicz 1, Dylan Nahi 1, Benoit Kounkoud 1, Daniel Dujshebaev.

Karne minuty: Dinamo – 2, Industria – 2.





Sędziowali: Mads Hansen i Jesper Madsen (Dania).

ST, PAP