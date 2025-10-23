Zmiany w Ekstraklasie! Polski klub ogłosił nowego trenera

Myśliwiec pracował ostatnio w ekstraklasowym Widzewie Łódź. Został jego trenerem we wrześniu 2023, stracił tę posadę 24 lutego 2025. Razem z Myśliwcem do sztabu szkoleniowego dołączyli Karol Zniszczoł oraz Krzysztof Sierocki.

Nowy szkoleniowiec wcześniej wywalczył awans do pierwszej ligi ze Stalą Rzeszów. W sezonie 2016/17 pracował jako analityk Legii Warszawa u Jacka Magiery oraz Besnika Hasiego. Później pełnił rolę asystenta trenera w Górniku Łęczna i Chojniczance Chojnice.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskoczenia w Jagiellonii. "Trener ma prawo decydować, z kim chce pracować"

Moelder w maju podpisał z Piastem trzyletnią umowę. Zastąpił Aleksandara Vukovica, którego kontrakt wygasł po zakończeniu rozgrywek. Pochodzący z Serbii szkoleniowiec już w marcu poinformował, że nie zostanie w klubie.

40-letni Moelder grał w drugiej lidze szwedzkiej i duńskiej. Od 2019 roku rozpoczął pracę trenerską w szwedzkim Landskrona BoiS (obecnie druga liga), najpierw w roli asystenta, a od lipca 2023 – pierwszego szkoleniowca.

Gliwiczanie miniony sezon zakończyli na 10. miejscu. W dziesięciu rozegranych spotkaniach obecnych rozgrywek zdobyli siedem punktów. Wygrali jedno spotkanie. W minioną niedzielę przegrali u siebie z Lechią Gdańsk 1:2 i spadli na ostatnie miejsce w tabeli, które opuściła ekipa z Pomorza.

Nowy sztab szkoleniowy Piasta zadebiutuje w sobotnim wyjazdowym meczem z Arką Gdynia (14.45).

PAP