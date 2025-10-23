Znany sędzia aresztowany. Niedawno prowadził mecze Realu i Bayernu

Jak podaje RTS, Nikolić został zatrzymany podczas zakrojonej na szeroką skalę międzynarodowej operacji, wycelowanej w grupę Vracarci (serb. Czarodzieje), w trakcie której aresztowano jeszcze dziesięć innych osób. W przeszłości członkowie tej grupy skazywani byli między innymi za morderstwa i usiłowania zabójstw.

W mieszkaniu Urosa Nikolicia funkcjonariusze znaleźli między innymi 250 tysięcy euro (ponad milion złotych) w gotówce. Policja podejrzewa, że pieniądze te mogły pochodzić z działalności przestępczej grupy.

Na doniesienia serbskich mediów błyskawicznie zareagowała tamtejsza federacja koszykarska, która zawiesiła arbitra na czas nieokreślony.

Uros Nikolić był jednym z bardziej znanych sędziów koszykarskich. W tym sezonie poprowadził między innymi cztery mecze Euroligi, w tym starcia Panathinaikosu Ateny z Bayernem Monachium i Realu Madryt z Olympiakosem Pireus. W przeszłości Serb wyznaczany był do prowadzenia starć Final Four Euroligi (w 2021 i 2024 roku).