Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Projekt Warszawa. Gdzie oglądać hit PlusLigi? Transmisja TV

Aluron CMC Warta Zawiercie to wicemistrz Polski z poprzedniego sezonu. PGE Projekt Warszawa zakończył rozgrywki zdobyciem brązowego medalu. Dwie czołowe drużyny minionego sezonu, również w rozpoczętej właśnie edycji PlusLigi są zaliczane do ścisłego grona kandydatów do medali.

Drużyna ze stolicy rozpoczęła sezon od zwycięstwa 3:0 w rozegranym na Torwarze spotkaniu z beniaminkiem - InPost ChKS Chełm. Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie meczem z Projektem zainaugurują sezon. Ich spotkanie z pierwszej kolejki z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle zostanie rozegrane dopiero 29 października.

Drużyny z Zawiercia i Warszawy rozegrały dotychczas 21 spotkań w PlusLidze. Aluron wygrał dziewięć meczów, a Projekt - dwanaście. W poprzednim sezonie grały ze sobą pięć razy. W fazie zasadniczej Jurajscy Rycerze przegrali w stolicy 0:3, a u siebie wygrali 3:1. W play-off obie ekipy zmierzyły się w półfinale i wszystkie trzy mecze rozstrzygały się w tie-breakach. Projekt wygrał w pierwszym spotkaniu, a w dwóch kolejnych górą była ekipa z Zawiercia. Obie ekipy grały ze sobą również w półfinale Pucharu Polski 2025 - Aluron wygrał to spotkanie 3:0.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje spotkań PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Projekt Warszawa w sobotę 25 października o godzinie 14.45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

