Beniaminek pokonany. Twarde Pierniki z pierwszym zwycięstwem w sezonie

Gospodarze od początku radzili sobie w tym spotkaniu lepiej niż w poprzednich meczach. Skuteczni był Leemet Bockler, a trójki dokładali Terrell Brown-Soares oraz Jarrett Hensley. Dzięki temu prowadzili już dziewięcioma punktami. Później swoje akcje dodał też Maurice Watson, a wsad Javontae Hopkinsa oznaczał nawet 19 punktów różnicy! Torunianie mieli spory problem z zatrzymaniem rywali. Ostatecznie po 10 minutach było 31:14.

W drugiej kwarcie Aleksandar Langović i Arik Smith starali się zmienić oblicze gry swojej ekipy. Po późniejszym zagraniu Mateusza Szlachetki przyjezdni zbliżyli się na osiem punktów. Teraz Miasto Szkła nie radziło sobie już tak rewelacyjnie w ofensywie. Damian Kulig z kolei jeszcze bardziej zbliżał Arriva Lotto Twarde Pierniki. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:41 po rzucie Watsona.

Po przerwie Kulig i Aljaz Kunc sprawiali, że ekipa trenera Srdjana Suboticia ciągle była blisko. Po trójce Mihy Lapornika przegrywała już tylko trzema punktami. Sprawy w swoje ręce brał jednak niezwykle aktywny Maurice Watson - dzięki któremu utrzymywała się ciągle przewaga gospodarzy. Po 30 minutach był jednak zaledwie 67:62.

Na początku czwartej kwarty Noah Thomasson dawał prowadzenie torunianom! Teraz to właśnie ta ekipa była stroną przeważającą, świetnie kontrolując tempo gry i narzucając swój styl. Z kolei zespół trenera Edmundsa Valeiko miał spore problemy, aby się do tego dostosować. Już do końca nie potrafił wrócić do meczu! Ostatecznie to Arriva Lotto Twarde Pierniki wygrały 88:81.

Najlepszym zawodnikiem gości był Kulig z 15 punktami, 13 zbiórkami i 4 asystami. Watson zdobył dla gospodarzy 24 punkty i 9 asyst.

Miasto Szkła Krosno - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 81:88 (31:14, 19:27, 17:21, 14:26)

Miasto Szkła Krosno: Maurice Watson 24, Jan Wójcik 13, Jarrett Hensley 11, Charles Jackson III 10, Leemet Bockler 9, Javontae Hopkins 7, Terrell Brown-Soares 7, Michał Jankowski 2, Jan Góreńczyk 0, Przemysław Wrona 0, Michał Chrabota 0

Arriva Lotto Twarde Pierniki: Noah Thomasson 19, Aleksandar Langovic 15, Damian Kulig 15, Arik Smith 13, Miha Lapornik 11, Aljaz Kunc 9, Adam Brenk 3, Mateusz Szlachetka 3

PLK.pl