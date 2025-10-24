Odra obecnie spisuje się dobrze - od sześciu kolejek jest niepokonana. W tym czasie zremisowała z ŁKS-em Łódź, Wisłą Kraków, Puszczą Niepołomice i Polonią Bytom, a pokonała Stal Rzeszów oraz Wieczystą Kraków. Opolanie z dorobkiem 18 punktów znajdują się w środku ligowej stawki.

Ruch zgromadził dotychczas o jedno "oczko" mniej od swojego rywala i plasuje się tuż pod nim w tabeli Betclic 1 Ligi. Chorzowianie w ostatnich trzech spotkaniach nie zaprezentowali się najlepiej - przegrali z Wieczystą Kraków 2:4, z Wisłą Kraków 0:3, a z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zremisowali 2:2.

Poprzednie bezpośrednie starcie ligowe tych ekip zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Ruchu 6:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport