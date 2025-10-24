Znicz z dorobkiem 10 punktów znajduje się na dnie ligowej tabeli. Od niedawna jednak pruszkowianie lepiej się spisują, w porównaniu do fatalnej inauguracji sezonu. W ostatnich czterech spotkaniach zdobyli siedem "oczek", pokonując GKS Tychy 4:0 i Śląsk Wrocław 2:1 oraz remisując z Górnikiem Łęczna 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: Zalewski już w grze. Włoskie media tak go oceniły

Puszcza ma na koncie o jeden punkt więcej od swojego rywala, co plasuje ją tuż nad strefą spadkową. W tym sezonie piłkarze Tomasza Tułacza triumfowali tylko raz, a aż ośmiokrotnie remisowali. W poprzedniej kolejce zawodnicy z Niepołomic musieli uznać wyższość Wisły Kraków, przegrywając na własnym stadionie 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport