Bohater Legii Warszawa wyjawił to przed kamerami! "Chyba nigdy nie trafiłem"

Piłka nożna

Legia Warszawa pokonała na wyjeździe 2:1 Szachtar Donieck w Lidze Konferencji. Bramka na wagę zwycięstwa padła w doliczonym czasie gry. Po meczu głos zabrał Rafał Augustyniak - bohater tego spotkania, strzelec obydwu goli dla "Wojskowych". - Druga bramka była ładniejsza, bo z rzutu wolnego bezpośrednio chyba nigdy nie trafiłem - przyznał zawodnik w rozmowie z Pawłem Ślęzakiem z Polsatu Sport.

Bohater Legii Warszawa wyjawił to przed kamerami! "Chyba nigdy nie trafiłem"
fot. PAP
Bohater Legii Warszawa wyjawił to przed kamerami! "Chyba nigdy nie trafiłem"

Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Szachtar Donieck 2:1 w drugiej kolejce fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Konferencji. Ekipa ze stolicy była jedynym polskim zespołem, który odniósł zwycięstwo w drugiej serii gier europejskich pucharów. Bohaterem tego spotkania był Rafał Augustyniak, który w fantastycznym stylu zdobył obydwie bramki dla zespołu "Wojskowych". Pierwsza z nich padła w 16. minucie, a druga - na wagę zwycięstwa - tuż przed końcowym gwizdkiem.

 

- Druga bramka była ładniejsza, bo z rzutu wolnego bezpośrednio chyba nigdy nie trafiłem. Cieszę się, że wygraliśmy, bo cierpieliśmy w ostatnim okresie. Wokół drużyny były duże zawirowania, pokazaliśmy charakter i to, że możemy walczyć i wygrywać. Mam nadzieję, że ten mecz wpłynie pozytywnie na naszą mentalność, a taką grę przełożymy na ligę - zaznaczył Augustyniak w rozmowie z Pawłem Ślęzakiem z Polsatu Sport.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za forma reprezentanta Polski! Kolejny gol, jest najlepszym strzelcem Ligi Europy (WIDEO)

 

Augustyniak w doliczonym czasie gry przy wyniku 1:1 wziął na siebie odpowiedzialność wykonania rzutu wolnego, po którym wszyscy polscy fani popadli w euforię. Zawodnik zdradził, jakie myśli krążyły mu po głowie chwilę przed oddaniem strzału.

 

- Byle w bramkę trafić - z uśmiechem przyznał 32-latek.

 

Pierwsza bramka dla warszawskiego klubu również nie była dziełem przypadku. Oprócz fantastycznego uderzenia, piłkarze zaprezentowali dobrze założony pressing w bocznym sektorze boiska.

 

- Wiedzieliśmy, że Szachtar świetnie gra między liniami i dobrze porusza się między strefami, próbowaliśmy doskakiwać - nie zawsze to wychodziło. Szczególnie w drugiej połowie słabo to wyglądało. Musimy jeszcze pracować nad tym pressingiem, bo nie funkcjonuje tak, jak chcemy. Ale to jest dobry prognostyk, że można odbierać piłkę takiej drużynie jak Szachtar - podkreślił pomocnik.

 

Legia po kilku porażkach wróciła na zwycięską ścieżkę, dzięki czemu jej zawodnicy mogą znowu świętować triumfy ze swoimi wiernymi kibicami. 

 

- Wolę się w ten sposób cieszyć, niż jak miało to miejsce po spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Mam nadzieję, że będzie więcej takich momentów w przyszłości - powiedział na koniec Augustyniak.

 

Cała rozmowa z Rafałem Augustyniakiem w załączonym materiale wideo. 

 

Zobacz także

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAFAŁ AUGUSTYNIAK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:1. Gol Luki Meirellesa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 