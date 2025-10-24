Fatalna informacja dla Barcelony! Takie wieści tuż przed El Clasico

Flick w poprzedniej kolejce ligowej - w wygranym 2:1 meczu z Gironą - za zbyt nerwowe reakcje zobaczył dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę. To z kolei skutkowało zawieszeniem na następne spotkanie, w tym przypadku El Clasico.

ZOBACZ TAKŻE: Zasłużony klub surowo ukarany! Utrzymanie już tylko w sferze marzeń?

Barcelona próbowała anulować tę karę, ale bezskutecznie. W piątek przekazano, że tamtejszy Trybunał Administracyjny ds. Sportu (TAD) odrzucił apelację mistrzów Hiszpanii.

W związku z tym w niedzielę w Madrycie drużynę gości poprowadzi asystent - Marcus Sorg. On również ma wziąć udział w przedmeczowej konferencji prasowej, zaplanowanej na sobotnie południe.

Z powodu kontuzji w ekipie Barcelony zabraknie Roberta Lewandowskiego. Urazy leczy również kilku innych piłkarzy, m.in. bramkarze Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen, co z kolei oznacza, że praktycznie pewne miejsce w wyjściowym składzie ma Wojciech Szczęsny.

W tabeli po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona są najlepsze. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a druga "Duma Katalonii" - o dwa mniej. Trzeci Villarreal wywalczył 17 pkt.

Transmisja meczu Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę 26 października od godz. 16:10 w Eleven Sports 1 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio od godz. 14:30.

KP, PAP