Fatalna informacja dla Barcelony! Takie wieści tuż przed El Clasico

Piłka nożna

Odwołanie Barcelony dotyczące zawieszenia na jeden mecz trenera Hansiego Flicka zostało odrzucone - potwierdził w piątek kataloński klub. To oznacza, że niemiecki szkoleniowiec nie poprowadzi piłkarzy w niedzielnym szlagierze hiszpańskiej ekstraklasy z Realem w Madrycie.

Mężczyzna w granatowej bluzie z fioletowym kołnierzem, w profilu, na tle rozmytego herbu FC Barcelona.
fot. PAP
Hansi Flick

Flick w poprzedniej kolejce ligowej - w wygranym 2:1 meczu z Gironą - za zbyt nerwowe reakcje zobaczył dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę. To z kolei skutkowało zawieszeniem na następne spotkanie, w tym przypadku El Clasico.

 

Barcelona próbowała anulować tę karę, ale bezskutecznie. W piątek przekazano, że tamtejszy Trybunał Administracyjny ds. Sportu (TAD) odrzucił apelację mistrzów Hiszpanii.

 

W związku z tym w niedzielę w Madrycie drużynę gości poprowadzi asystent - Marcus Sorg. On również ma wziąć udział w przedmeczowej konferencji prasowej, zaplanowanej na sobotnie południe.

 

Z powodu kontuzji w ekipie Barcelony zabraknie Roberta Lewandowskiego. Urazy leczy również kilku innych piłkarzy, m.in. bramkarze Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen, co z kolei oznacza, że praktycznie pewne miejsce w wyjściowym składzie ma Wojciech Szczęsny.

 

W tabeli po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona są najlepsze. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a druga "Duma Katalonii" - o dwa mniej. Trzeci Villarreal wywalczył 17 pkt. 

 

Transmisja meczu Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę 26 października od godz. 16:10 w Eleven Sports 1 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio od godz. 14:30.

KP, PAP
