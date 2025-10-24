GSW 15: Michał Andryszak - Wesley Martins. Wyniki i skróty walk
W piątkowy wieczór w Międzychodzie odbywa się Gala Sportów Walki, organizowana we współpracy z grupą Tuco Promotion. W walce wieczoru piętnastej edycji wydarzenia Michał Andryszak skrzyżuje rękawice z Wesleyem Martinsem. Wynik i skróty walk z Gali Sportów Walki na Polsatsport.pl.
Wyniki i skróty walk:
Walka wieczoru: Michał Andryszak - Wesley Martins [Rundy: 3x5 minut, MMA]
Łukasz Olech - Mailton Azevedo [Rundy: 3x5 minut, MMA]
Jakub Piątek - Piotr Szymański [Rundy: 3x3 minuty, MMA]
Julia Frąckowiak - Justyna Cichorek [Rundy: 3x2 minuty, K1]
Adrian Gunia - Cezary Zugaj Jr. [Rundy: 3x3 minuty, Muay Thai]
Kamil Maizenhilder - Antoni Walczak [Rundy: 3x3 minuty, MMA]
Paweł Strykowski pokonał Mateusza Gołąba [cage boxing - boks w rękawicach do MMA] przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
Mieczysław Jędrzejczak pokonał Aleksa Gniewkowskiego [MMA] przez poddanie w drugiej rundzie.
Mateusz Borysewicz pokonał Jacka Górnego [MMA] przez niejednogłośną decyzję sędziów.
Bartosz Czarnecki pokonał Jakuba Scherfchena [K1] przez jednogłośną decyzję sędziów.
Szymon Kamiński pokonał Dawida Bednarza [K1] przez decyzję sędziów.
Transmisja GSW 15 już w piątek, 24 października, od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 wydarzenie będzie można oglądać również w Super Polsacie.