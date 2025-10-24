GSW 15: Michał Andryszak - Wesley Martins. Wyniki i skróty walk

Wyniki i skróty walk:

Walka wieczoru: Michał Andryszak - Wesley Martins [Rundy: 3x5 minut, MMA]

Łukasz Olech - Mailton Azevedo [Rundy: 3x5 minut, MMA]

Jakub Piątek - Piotr Szymański [Rundy: 3x3 minuty, MMA]

Julia Frąckowiak - Justyna Cichorek [Rundy: 3x2 minuty, K1]

Adrian Gunia - Cezary Zugaj Jr. [Rundy: 3x3 minuty, Muay Thai]

Kamil Maizenhilder - Antoni Walczak [Rundy: 3x3 minuty, MMA]

Paweł Strykowski pokonał Mateusza Gołąba [cage boxing - boks w rękawicach do MMA] przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Mieczysław Jędrzejczak pokonał Aleksa Gniewkowskiego [MMA] przez poddanie w drugiej rundzie.

Mateusz Borysewicz pokonał Jacka Górnego [MMA] przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Bartosz Czarnecki pokonał Jakuba Scherfchena [K1] przez jednogłośną decyzję sędziów.

Szymon Kamiński pokonał Dawida Bednarza [K1] przez decyzję sędziów.

Transmisja GSW 15 już w piątek, 24 października, od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 wydarzenie będzie można oglądać również w Super Polsacie.

AA, Polsat Sport