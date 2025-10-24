Gdzie obejrzeć magazyn Handball Arena?

Program poprowadzi Iwona Niedźwiedź. Jej gośćmi w studiu będą Artur Siódmiak i Michał Świrkula.



Eksperci skomentują najciekawsze bieżące tematy. Omówią między innymi rok pracy Sławomira Szmala jako prezesa ZPRP. Zapowiedzą towarzyski mecz reprezentacji Polski z Czechami.



Ponadto odniosą się do Świętej Wojny i do występów naszych drużyn w europejskich pucharach.



Transmisja magazynu Handball Arena w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go od godziny 23:00.