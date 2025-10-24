Handball Arena - 24.10. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka ręczna

Przed nami kolejny odcinek programu Handball Arena. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Handball Arena - 24.10. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć magazyn Handball Arena?

Program poprowadzi Iwona Niedźwiedź. Jej gośćmi w studiu będą Artur Siódmiak i Michał Świrkula.


Eksperci skomentują najciekawsze bieżące tematy. Omówią między innymi rok pracy Sławomira Szmala jako prezesa ZPRP. Zapowiedzą towarzyski mecz reprezentacji Polski z Czechami.


Ponadto odniosą się do Świętej Wojny i do występów naszych drużyn w europejskich pucharach.


Transmisja magazynu Handball Arena w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go od godziny 23:00.

