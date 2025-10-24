Sinner po powrocie z pokazowego turnieju w Arabii Saudyjskiej wciąż jest w znakomitej formie. Rozstawiony w Wiedniu z numerem pierwszym zawodnik we wcześniejszych rundach gładko rozprawiał się najpierw z Niemcem Danielem Altmaierem (6:0, 6:2), a w 1/8 finału ze swoim rodakiem Flavio Cobollim (6:2, 7:6(4)). Włoch celuje oczywiście w powtórkę sprzed dwóch lat, kiedy to wygrał turniej w Wiedniu.





Dla Bublika ten sezon jest przełomowy - wygrał już trzy turnieje, co stanowi prawie połowę jego dorobku w całej karierze. Dodatkowo, dzięki awansowi do ćwierćfinału, już wiemy, że Kazach w najnowszym rankingu zadebiutuje na co najmniej piętnastej lokacie - najwyższej w karierze. Podobnie jak jego bardziej utytułowany rywal, Bublik nie miał większych problemów we wcześniejszych konfrontacjach. Pokonał odpowiednio Alejandro Tabilo (6:4, 6:4) i Francisco Cerundolo (6:4, 6:2).





Obaj tenisiści grali ze sobą siedem razy. W bezpośrednim bilansie z pięcioma zwycięstwami zdecydowanie lepiej wypada Sinner, ale Bublik zdołał pokonać dwukrotnie Sinnera - oba zwycięstwa nad Włochem odniósł na kortach trawiastych w Halle.





