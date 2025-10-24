Kiedy kolejne mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji? Kliknij i sprawdź!
We czwartek 23 października odbyła się 2. kolejka rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. Swoje mecze ze zmiennym szczęściem rozegrały Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz Lech Poznań. Już niebawem czekają nas starcia w następnej serii gier. Kiedy kolejne mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji? O której godzinie?
Po dwóch kolejkach sytuacja polskich drużyn w Lidze Konferencji nie jest najgorsza. Najwyżej plasuje się Raków Częstochowa, który na inaugurację pokonał u siebie Universitateę Craiova 2:0, a następnie zremisował na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 1:1. Podopieczni Marka Papszuna mają zatem cztery punkty - tyle samo, co Jagiellonia, która posiada minimalnie gorszy bilans bramkowy. Białostocczanie najpierw zwyciężyli u siebie Hamrun 1:0, aby później zremisować na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1.
ZOBACZ TAKŻE: Rafał Augustyniak powinien trafić do kadry? Kosecki zwraca uwagę na jeden problem
Trzy punkty w dorobku mają Legia i Lech. Z tą różnicą, że warszawianie zaczęli od domowej porażki z Samsunsporem 0:1, aby trzy tygodnie później pokonać w Krakowie renomowanego Szachtara Donieck 2:1. Z kolei poznanianie najpierw rozgromili u siebie Rapid Wiedeń 4:1, natomiast w drugiej serii gier sensacyjnie przegrali na wyjeździe z Lincoln Red Imps 1:2.
Kiedy kolejne mecze Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa? O której godzinie?
Trzecia kolejka Ligi Konferencji UEFA została zaplanowana na czwartek 6 listopada. W niej wszystkie nasze zespoły zagrają na wyjazdach. Legia Warszawa zagra ze słoweńskim Celje, Raków Częstochowa zagra z czeską Spartą Praga, Lech Poznań zagra z hiszpańskim Rayo Vallecano, natomiast Jagiellonia Białystok zagra z macedońską Shkendiją.
Mecze polskich drużyn w 3. kolejce Ligi Konferencji (6 listopada):
Celje - Legia Warszawa godz. 18:45
Sparta Praga - Raków Częstochowa godz. 18:45
Rayo Vallecano - Lech Poznań godz. 21:00
Shkendija - Jagiellonia Białystok godz. 21:00
Transmisje z meczów Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl