Kiedy kolejne mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji? Kliknij i sprawdź!

Po dwóch kolejkach sytuacja polskich drużyn w Lidze Konferencji nie jest najgorsza. Najwyżej plasuje się Raków Częstochowa, który na inaugurację pokonał u siebie Universitateę Craiova 2:0, a następnie zremisował na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 1:1. Podopieczni Marka Papszuna mają zatem cztery punkty - tyle samo, co Jagiellonia, która posiada minimalnie gorszy bilans bramkowy. Białostocczanie najpierw zwyciężyli u siebie Hamrun 1:0, aby później zremisować na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: Rafał Augustyniak powinien trafić do kadry? Kosecki zwraca uwagę na jeden problem

Trzy punkty w dorobku mają Legia i Lech. Z tą różnicą, że warszawianie zaczęli od domowej porażki z Samsunsporem 0:1, aby trzy tygodnie później pokonać w Krakowie renomowanego Szachtara Donieck 2:1. Z kolei poznanianie najpierw rozgromili u siebie Rapid Wiedeń 4:1, natomiast w drugiej serii gier sensacyjnie przegrali na wyjeździe z Lincoln Red Imps 1:2.

Kiedy kolejne mecze Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa? O której godzinie?

Trzecia kolejka Ligi Konferencji UEFA została zaplanowana na czwartek 6 listopada. W niej wszystkie nasze zespoły zagrają na wyjazdach. Legia Warszawa zagra ze słoweńskim Celje, Raków Częstochowa zagra z czeską Spartą Praga, Lech Poznań zagra z hiszpańskim Rayo Vallecano, natomiast Jagiellonia Białystok zagra z macedońską Shkendiją.

Mecze polskich drużyn w 3. kolejce Ligi Konferencji (6 listopada):

Celje - Legia Warszawa godz. 18:45

Sparta Praga - Raków Częstochowa godz. 18:45

Rayo Vallecano - Lech Poznań godz. 21:00

Shkendija - Jagiellonia Białystok godz. 21:00

Transmisje z meczów Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport