Kosa na Kosę - 24.10. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu Kosa na Kosę. O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.

Kosa na Kosę - 24.10. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć kolejny odcinek Kosy na Kosę?

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia. 

 

Tym razem rzecz jasna wezmą na tapet czwartkowe występy naszych eksportowych ekip. Swoje mecze rozegrały Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa. 

 

Koseccy skomentują postawę polskich drużyn, podzielą się też przewidywaniami na przyszłość. Ponadto zapowiedzą najbliższą kolejkę Ekstraklasy. 

 

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00. 

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lincoln - Lech Poznań 1:1. Gol Mikaela Ishaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 