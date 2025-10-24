Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.

Tym razem rzecz jasna wezmą na tapet czwartkowe występy naszych eksportowych ekip. Swoje mecze rozegrały Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa.

Koseccy skomentują postawę polskich drużyn, podzielą się też przewidywaniami na przyszłość. Ponadto zapowiedzą najbliższą kolejkę Ekstraklasy.

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.