Legendarny trener wraca na ławkę. Poprowadzi Polaków

Piłka nożna

Panathinaikos zatrudnił byłego trenera m.in. Liverpoolu i Realu Madryt Rafaela Beniteza - poinformował grecki klub. 65-letni Hiszpan zastąpił Christosa Kontisa, zwolnionego po czwartkowej porażce 1:3 piłkarzy z Aten w Lidze Europy z Feyenoordem Rotterdam.

Portret Rafaela Beníteza, mężczyzny w średnim wieku w czarnym garniturze, pozdrawiającego publiczność uniesioną ręką.
fot, PAP
Rafael Benitez nowym trenerem Panathinaikosu

Greckie media poinformowały, że Benitez podpisał dwuletni kontrakt z ateńskim klubem. Hiszpan ostatnio pracował w Celcie Vigo, gdzie został zwolniony w marcu ubiegłego roku po ośmiu miesiącach pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wygląda teraz ranking UEFA. A jednak! Zmiana miejsca Polski

 

Umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok i jest warta około 4 milionów euro za sezon, co według lokalnych mediów jest najwyższą pensją, jaką kiedykolwiek wypłacono trenerowi w greckiej ekstraklasie.

 

Benitez poprowadził Liverpool do triumfu w Lidze Mistrzów w 2005 roku i Chelsea do mistrzostwa Ligi Europy w 2013 roku. Odnosił sukcesy w kraju i Europie z Valencią, Interem Mediolan i Napoli.

 

Hiszpan będzie miał za zadanie odbudować dobrą passę Panathinaikosu, ponieważ 20-krotny mistrz Grecji zajmuje dopiero siódme miejsce w greckiej ekstraklasie. Nie najlepiej rozpoczął kampanię Ligi Europy, ponosząc dwie porażki z rzędu po zwycięstwie w meczu otwarcia. W każdym z trzech spotkań LE na listę strzelców wpisywał się Karol Świderski. Bramkarzem "Koniczynek" jest inny reprezentant Polski Bartłomiej Drągowski.

ST, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BENITEZGRECJAKONTRAKTLIGA EUROPYLIVERPOOLPANATHINAIKOSPIŁKA NOŻNASUKCESYTRENER
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 