Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

W sobotnim odcinku Magazynu #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą mistrz świata z 2014 roku Andrzej Wrona, komentator i trener Ireneusz Mazur oraz szkoleniowiec InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

Głównym tematem programu będzie inauguracyjna kolejka PlusLigi. Eksperci omówią jej wyniki, a Wrona, który zadebiutował ostatnio w roli komentatora, opowie o swoich wrażeniach.

Goście w studiu porozmawiają również o trudnym zadaniu, które czeka ligowego beniaminka z Chełma. Trener Andrzejewski zdradzi, jak wyglądały przygotowania do startu sezonu i celach swojego zespołu.

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

