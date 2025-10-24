Magazyn #7Strefa - 25.10. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa. Głównymi tematami rozmowy w studiu będą rozpoczęta w ostatnich dniach PlusLiga, a także kolejna kolejka Tauron Ligi. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Logo programu "#7Strefa" w kolorach srebrnym, pomarańczowym i niebieskim, z elementami graficznymi nawiązującymi do transmisji.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

W sobotnim odcinku Magazynu #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą mistrz świata z 2014 roku Andrzej Wrona, komentator i trener Ireneusz Mazur oraz szkoleniowiec InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

 

Głównym tematem programu będzie inauguracyjna kolejka PlusLigi. Eksperci omówią jej wyniki, a Wrona, który zadebiutował ostatnio w roli komentatora, opowie o swoich wrażeniach. 

 

Goście w studiu porozmawiają również o trudnym zadaniu, które czeka ligowego beniaminka z Chełma. Trener Andrzejewski zdradzi, jak wyglądały przygotowania do startu sezonu i celach swojego zespołu. 

 

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Polsat Sport
