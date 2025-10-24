Warto podkreślić, że wspomniane brązowe medale Maliszewskiej i Niewińskiego to pierwsze krążki reprezentantów Polski w sportach zimowych wywalczone w olimpijskim sezonie 2025/2026.

W programie porozmawiamy również z członkiem zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także komentatorem Polsatu Sport - Jackiem Tascherem, z którym omówimy inaugurację sezonu podczas Grand Prix we Francji. Tematem będą też szanse Polaków na historyczny występ w olimpijskim turnieju drużynowym. Przypomnijmy, że na razie pewni występu w Milano Ice Skating Arena są solistka, solista i para sportowa.

Na koniec programu zajrzymy na jubileuszowy X Kongres Sport Biznes Polska, gdzie z kamerą Polsatu Sport był Przemysław Iwańczyk.

Gdzie obejrzeć "Magazyn Olimpijski"? O której godzinie?

Magazyn Olimpijski w sobotę od godz. 10:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale na YouTube.

Polsat Sport