Gdzie oglądać mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim?

Pierwsze Mistrzostwa Polski na Dystansach zostały rozegrane w roku 1987. Impreza odbywa się na początku każdego sezonu startowego.

W przeszłości zaszczytu organizacji zawodów dostępowały różne miasta, ale od edycji 2018 czempionat na stałe gości w Tomaszowie Mazowieckim. Również w tym roku mistrzostwa odbędą się w słynnej Arenie Lodowej.



Zmagania panczenistów potrwają aż do niedzieli. W harmonogramie są biegi masowe, drużynowe, indywidualne, a także sprinty.

Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Plan transmisji

Piątek, 24 października:

16:00 - 19:30; Polsat Sport Extra 3

Sobota, 25 października:

10:00 - 16:00; Polsat Sport Extra 3

Niedziela, 26 października:

10:00 - 16:00; Polsat Sport Extra 3