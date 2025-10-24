Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Transmisja TV i stream online

Jakub Żelepień

W dniach 23-26 października w Tomaszowie Mazowieckim odbywają się 40. Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Gdzie oglądać zawody? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

fot. PAP
Gdzie oglądać mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim?

Pierwsze Mistrzostwa Polski na Dystansach zostały rozegrane w roku 1987. Impreza odbywa się na początku każdego sezonu startowego.

 

W przeszłości zaszczytu organizacji zawodów dostępowały różne miasta, ale od edycji 2018 czempionat na stałe gości w Tomaszowie Mazowieckim. Również w tym roku mistrzostwa odbędą się w słynnej Arenie Lodowej.


Zmagania panczenistów potrwają aż do niedzieli. W harmonogramie są biegi masowe, drużynowe, indywidualne, a także sprinty. 

Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Plan transmisji

Piątek, 24 października:

16:00 - 19:30; Polsat Sport Extra 3

 

Sobota, 25 października:

10:00 - 16:00; Polsat Sport Extra 3

 

Niedziela, 26 października:

10:00 - 16:00; Polsat Sport Extra 3

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
