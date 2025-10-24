Gdzie oglądać mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim?

Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Transmisja TV i stream online
W dniach 23-26 października w Tomaszowie Mazowieckim odbywają się 40. Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Gdzie oglądać zawody? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Pierwsze Mistrzostwa Polski na Dystansach zostały rozegrane w roku 1987. Impreza odbywa się na początku każdego sezonu startowego.
W przeszłości zaszczytu organizacji zawodów dostępowały różne miasta, ale od edycji 2018 czempionat na stałe gości w Tomaszowie Mazowieckim. Również w tym roku mistrzostwa odbędą się w słynnej Arenie Lodowej.
Zmagania panczenistów potrwają aż do niedzieli. W harmonogramie są biegi masowe, drużynowe, indywidualne, a także sprinty.
Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Plan transmisji
Piątek, 24 października:
16:00 - 19:30; Polsat Sport Extra 3
Sobota, 25 października:
10:00 - 16:00; Polsat Sport Extra 3
Niedziela, 26 października:
10:00 - 16:00; Polsat Sport Extra 3