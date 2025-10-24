Motor wrócił na zwycięską ścieżkę. Jednostronny mecz w Lublinie

Motor po pięciu kolejnych spotkaniach bez zwycięstwa przystąpił do konfrontacji z Widzewem z wielką wolą walki, ale większa część pierwszej połowy przebiegała głównie na ostrożnej postawie obydwu drużyn zwłaszcza w defensywie.

W 12. minucie po dobrym zagraniu Michała Króla Fabio Ronaldo kopnął piłkę wysoko nad bramką, a kwadrans później portugalski skrzydłowy Motoru przeprowadził indywidualną akcję, ale zakończył ją słabym strzałem, z którym poradził sobie bramkarz Widzewa Maciej Kikolski.

W odpowiedzi Mariusz Fornalczyk też słabym strzałem nie sprawił kłopotu Ivanovi Brkicowi, podobnie jak trzy minuty później Szymon Czyż zza linii pola karnego.

Chorwacki bramkarz gospodarzy jeszcze dwukrotnie w tej części meczu udanie interweniował, ale to podopieczni Mateusza Stolarskiego okazali się bardziej skuteczni, bo w 41. minucie po dalekim dośrodkowaniu z lewej strony Ivo Rodriguesa piłkę przejął Król i bez trudu zdobył prowadzenie dla swojego zespołu. Jeszcze przed przerwą w doliczonym czasie gry okazję miał Ronaldo, jednak Kikolski nie dał się pokonać.

Drugą połowę lublinianie rozpoczęli w sposób wymarzony, bo już w pierwszej minucie po zmianie stron po płaskim podaniu Króla z prawej strony stojący tyłem do bramki Karol Czubak uderzeniem piętą ku zaskoczeniu Kikolskiego umieścił piłkę w siatce.

Minęło zaledwie pięć minut, kiedy Czubak ponownie wpisał się na listę strzelców, silnym strzałem nie dając szans do obrony golkiperowi Widzewa. Swoim siódmym golem w sezonie najlepszy snajper Motoru ustalił wynik meczu.

Motor Lublin - Widzew Łódź 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Michał Król (41), 2:0 Karol Czubak (46), 3:0 Karol Czubak (51)

Żółte kartki - Widzew Łódź: Marcel Krajewski, Andi Zeqiri

Motor Lublin: Ivan Brkic - Paweł Stolarski (83. Filip Wójcik), Marek Bartos, Arkadiusz Najemski, Filip Luberecki - Sergi Samper (78. Mathieu Scalet) - Michał Król, Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues, Fabio Ronaldo (67. Bradly van Hoeven) - Karol Czubak (78. Renat Dadashov)

Widzew Łódź: Maciej Kikolski - Marcel Krajewski, Mateusz Żyro, Ricardo Visus, Peter Therkildsen (57. Dion Gallapeni) - Samuel Akere (57. Angel Baena), Fran Alvarez (67. Andi Zeqiri), Szymon Czyż (67. Bartłomiej Pawłowski), Lindon Selahi, Mariusz Fornalczyk (83. Pape Meissa Ba) - Sebastian Bergier

