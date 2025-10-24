Mrozek nie gryzł się w język po klęsce! "Cokolwiek teraz powiem, to będzie źle"

W pierwszej kolejce fazy ligowej Lech wygrał 4:1 z Rapidem Wiedeń i rozbudził apetyty swoich kibiców. W drugiej serii gier mistrzowie Polski uchodzili za faworytów - wszak mierzyli się z ekipą z Gibraltaru. Rzeczywistość okazała się jednak inna i poznanianie przegrali 1:2.

- Nie był to dobry wieczór, nie tak go sobie wyobrażaliśmy. Cokolwiek teraz powiem, to będzie źle - przyznał Mrozek.



Prowadząca rozmowę Paulina Czarnota-Bojarska zaptytała bramkarza, czy pewnym usprawiedliwieniem dla Lecha może być fakt, że mecz toczył się na sztucznej murawie.



- Nie chcę nas usprawiedliwiać. Jesteśmy Lechem Poznań i jadąc na mecz z mistrzem Gibraltaru, powinniśmy wygrać - odparł golkiper.



Mrozek docenił też występ rywali.



- Naprawdę bardzo fajnie grali. Próbowali nas kontrować, mieli kilka ciekawych akcji - podkreślił piłkarz.



Już w niedzielę Lecha czeka kolejny ważny mecz. "Kolejorz" zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.

Cała rozmowa z Bartoszem Mrozkiem w załączonym materiale wideo.