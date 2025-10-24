Nie żyje legenda Athletic Bilbao. Klub wydał komunikat

W pożegnalnej nocie klub podkreślił, że "być może najważniejszą bramką w karierze" Argoitii była strzelona Liverpoolowi w 1968 roku, pierwszy gol hiszpańskiego piłkarza na stadionie Anfield, oraz "wynalezienie dryblingu diabolo", zwanego też "lambretta". Trik polega na podrzuceniu piłki obiema nogami, często nad zawodnikiem drużyny przeciwnej. Zagranie spopularyzowali później Brazylijczycy Djalminha i Neymar.

"Argoitia, geniusz z piłką i bez niej, był w Athletic Club kimś więcej niż tylko piłkarzem. Przybywając z Basconii, miał błyskotliwą karierę jako lew, zanim w końcu zaczął kopać piłkę, którą tak bardzo kochał, najpierw w Sestao River, a następnie w Real Racing Club de Santander.

Argoitia strzelił prawdopodobnie najważniejszego gola w swojej karierze na Anfield, gdzie miał zaszczyt zdobyć pierwszą bramkę w historii hiszpańskiego piłkarza, w meczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, który rozstrzygnął się rzutem monetą. Najtrudniejszy okazał się jednak gol na San Mamés przeciwko UD Las Palmas, nazywanemu Telegol" - napisano w komunikacie Athletic Bilbao.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Argoitia pracował jako trener drużyny młodzieżowej Athletic, był też ambasadorem baskijskiego klubu.

Na znak żałoby piłkarze Athletic założą czarne opaski w sobotnim meczu ligowym w Bilbao z drużyną Getafe.

KP, PAP