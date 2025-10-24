Ogromna tragedia. Zmarł 25-letni sportowiec

Bonaldo doznał wypadku 21 września podczas wyścigu Piccola Sanremo. Nagle poczuł się źle i zsunął się z roweru. Jak się okazało, przyczyną dramatu był zawał serca.

25-latek natychmiast został przewieziony do szpitala. Mimo szybkiej reakcji ratowników stan sportowca był krytyczny. Został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Niestety w czwartek kolarzowi wyraźnie się pogorszyło, a w piątek nad ranem zmarł.

"Po udzieleniu pomocy przez ratowników medycznych po zdarzeniu, Kevin Bonaldo został przyjęty na oddział intensywnej terapii w szpitalu San Bortolo w Vicenzy. W ciągu ostatniego miesiąca, podczas którego pozostawał pod stałą obserwacją, Kevin pokazał swój prawdziwy charakter, walcząc o powrót do zdrowia po wyjściu ze szpitalnego łóżka. W ciągu ostatnich kilku tygodni dawał oznaki dające nadzieję na powrót do zdrowia. Niestety, w ciągu ostatnich kilku godzin jego stan się pogorszył i dziś rano, otoczony rodziną, zmarł, pozostawiając niezmierzoną pustkę w sercach wszystkich, którzy mieli szczęście i zaszczyt go znać" - napisano w komunikacie Sc Padovani Polo Cherry Bank, klubu zawodnika.

Bonaldo w tym roku wziął udział w wyścigu Dookoła Mazowsza. Zajął nawet piąte miejsce w klasyfikacji na czwartym etapie.

KP, Polsat Sport