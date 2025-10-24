Papszun podsumował spotkanie z Sigmą. "Nie pozwoliliśmy jej na nic"

- Zawsze chcemy wygrywać. Natomiast nie chodzi tylko o wynik, ale i grę, walkę. Dzisiaj to w zespole widziałem. W pierwszej połowie dominowaliśmy, powinniśmy strzelić minimum dwie bramki. Wtedy mecz wyglądałby pewnie inaczej. Nie wykorzystaliśmy swoich szans – dodał szkoleniowiec „Medalików”.





Gospodarze w 83. minucie objęli prowadzenie po swoim jedynym celnym strzale w tym spotkaniu, wyrównał siedem minut później Stratos Svarnas.

- W drugiej połowie gra się wyrównała, straciliśmy gola po stałym fragmencie (rzut rożny). Dużym plusem jest to, że zespół się nie poddał. Strzeliliśmy piękną bramkę, po kapitalnej akcji, do końca walczyliśmy o zwycięstwo – zaznaczył trener.

Przyznał, że spodziewał się takiego intensywnego meczu, pełnego agresywnej gry ze strony rywala.

- Dlatego musieliśmy się dobrze przygotować przede wszystkim mentalnie, ale i taktycznie. Sigma nie stworzyła sobie sytuacji, nie pozwoliliśmy jej na nic, byliśmy mocni w obronie, ale popełniliśmy jeden błąd i padł gol. W drugiej połowie straciliśmy kontrolę, przytrafiły się nam proste straty piłki, nie potrafiliśmy złapać płynności w grze, a rywale dołożyli swoje, bo widzieli, że już tak dobrze nam nie idzie. Gospodarze podnieśli intensywność gry, rezerwowi Sigmy wnieśli dużą jakość. Niedosyt jest, ale mogliśmy też przegrać – wyjaśnił Papszun.

Podkreślił, że jego zawodnicy nie mają czasu na odpoczynek.

- Dziś było gotowych 18 graczy, i to wszyscy. Więcej nie mieliśmy. Ci, którzy są, muszą grać, czy są zmęczeni, czy nie – dodał.

ST, PAP