Trzeci mecz, trzecia siatkarka kontuzjowana! Pech polskiego klubu na początku sezonu

Pech prześladuje drużynę ITA Tools Stal Mielec na początku obecnego sezonu. Już w pierwszym meczu przeciwko PGE Budowlanym (3:2), urazu doznała Magdalena Ociepa. Środkowa pojawiła się na boisku w czwartym secie. Chwilę później, opadając po bloku, nadepnęła na nogę rywalki. Skręciła staw skokowy i nie mogła kontynuować gry.

W spotkaniu drugiej kolejki przeciwko BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (1:3) groźnie wyglądającej kontuzji doznała Natasha Calkins. Już w pierwszym secie atakująca, opadając po bloku, trafiła na stopę koleżanki. Uraz stawu skokowego okazał się na tyle poważny, że zawodniczka opuściła boisko na noszach.

Trzeci mecz i trzecia siatkarka Stali doznała groźnie wyglądającego urazu. Na początku trzeciego seta meczu z #VolleyWrocław na boisko upadła Marta Pamuła. Przyjmująca nie była w stanie kontynuować gry. Jeszcze na boisku udzielono jej pierwszej pomocy medycznej, a po chwili musiała opuścić parkiet. Kontuzja koleżanki nie zdeprymowała mieleckich siatkarek, które poderwały się do walki i odwróciły losy meczu. Wygrały to wyjazdowe spotkanie 3:2.

Sytuacja w materiale wideo: