Trzeci mecz, trzecia siatkarka kontuzjowana! Pech polskiego klubu na początku sezonu

W spotkaniu trzeciej kolejki Tauron Ligi pomiędzy #VolleyWrocław i ITA Tools Stalą Mielec urazu doznała Marta Pamuła. To trzecia siatkarka mieleckiej ekipy, która boryka się z kontuzją na początku sezonu.

Gracze siatkówki kobiet podczas meczu. Jedna zawodniczka w czarnym stroju leży na boisku, podczas gdy inne zawodniczki, sędzia i kibice obserwują sytuację.
Marta Pamuła doznała kontuzji w wyjazdowym meczu z #VolleyWrocław.
  • Magdalena Ociepa doznała kontuzji w pierwszym meczu sezonu
  • Natasha Calkins opuściła boisko w trakcie meczu drugiej kolejki
  • Marta Pamuła doznała urazu podczas trzeciego meczu sezonu

Pech prześladuje drużynę ITA Tools Stal Mielec na początku obecnego sezonu. Już w pierwszym meczu przeciwko PGE Budowlanym (3:2), urazu doznała Magdalena Ociepa. Środkowa pojawiła się na boisku w czwartym secie. Chwilę później, opadając po bloku, nadepnęła na nogę rywalki. Skręciła staw skokowy i nie mogła kontynuować gry.

 

W spotkaniu drugiej kolejki przeciwko BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (1:3) groźnie wyglądającej kontuzji doznała Natasha Calkins. Już w pierwszym secie atakująca, opadając po bloku, trafiła na stopę koleżanki. Uraz stawu skokowego okazał się na tyle poważny, że zawodniczka opuściła boisko na noszach.

 

Trzeci mecz i trzecia siatkarka Stali doznała groźnie wyglądającego urazu. Na początku trzeciego seta meczu z #VolleyWrocław na boisko upadła Marta Pamuła. Przyjmująca nie była w stanie kontynuować gry. Jeszcze na boisku udzielono jej pierwszej pomocy medycznej, a po chwili musiała opuścić parkiet. Kontuzja koleżanki nie zdeprymowała mieleckich siatkarek, które poderwały się do walki i odwróciły losy meczu. Wygrały to wyjazdowe spotkanie 3:2.

 

Sytuacja w materiale wideo:

 

