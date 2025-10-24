Pierwsze półfinały Ligi Narodów rozegrane! Kto jest bliżej finału?

Skromne zwycięstwo Niemek

Pierwszy półfinałowy mecz tej edycji Ligi Narodów kobiet został rozegrany na Merkur Spiel-Arena, gdzie reprezentacja Niemiec stanęła naprzeciwko drużyny narodowej Francji. Zawodniczki zza naszej zachodniej granicy kontrolowały przebieg spotkania, co poskutkowało golem w 79. minucie. Na listę strzelczyń wpisała się wtedy Klara Buhl.

Jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym spotkaniu. Dzięki niemu Niemki przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, tym samym przybliżając się do finału Ligi Narodów. Rewanż tego półfinałowego starcia zostanie rozegrany we Francji już 28 października.

Niemcy - Francja 1:0 (0:0)

Bramka: Klara Buhl 79

Niemcy: Stina Johannes - Giulia Gwinn (Selina Cerci 60), Kathrin Hendrich, Camilla Kuver, Franziska Kett - Elisa Senss, Sjoeke Nusken (Sydney Lohmann 80), Carlotta Wamser - Jule Brand (Alara Sehitler 90+1), Klara Buhl (Cora Zicai 80), Nicole Anyomi (Lea Schuller 60)

Francja: Pauline Peyraud-Magnin - Selma Bacha, Elisa De Almeida (Thiniba Samoura 87), Alice Sombath, Maelle Lakrar - Grace Geyoro, Sandy Baltimore (Clara Mateo 71), Oriane Jean-Francois - Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto (Melvine Malard 71), Kadidiatou Diani (Kelly Gago 87)

Hiszpanki nie zawiodły! Dominacja w półfinale

W drugim półfinałowym spotkaniu, które zostały rozegrane tego dnia, Hiszpanki zmierzyły się ze Szwedkami. Gospodynie z Półwyspu Iberyjskiego przed tym meczem były stawiane w roli faworytek. "La Furia Roja" nie zawiodła swoich kibiców.

Hiszpanki już w pierwszej połowie zdobyły trzy bramki. Dwa razy celnym trafieniem popisała się Alexia Putellas. Na listę strzelczyń wpisała się jeszcze Claudia Pina, która najpierw strzeliła gola w 32. minucie, a następnie ustaliła wynik spotkania w czwartej minucie doliczonego czasu.

Tym samym Hiszpanki zwyciężyły 4:0 i zrobiły wielki krok w kierunku finału Ligi Narodów. Rewanż zostanie rozegrany 28 października.

Hiszpania - Szwecja 4:0 (3:0)

Bramki: Alexia Putellas 11, 35, Claudia Pina 32, 90+4

Hiszpania: Cata Coll - Ona Batlle, Irene Paredes, Maria Leon, Olga Carmona (Lucia Corrales 88) - Aitana Bonmati, Laia Aleixandri Lopez (Eva Navarro 68), Alexia Putellas (Alba Redondo 68) - Vicky Lopez, Salma Paralluelo (Claudia Pina 27), Mariona Caldentey (Jennifer Hermoso 88)

Szwecja: Jennifer Falk - Hanna Lundkvist (Smilla Holmberg 84), Nathalie Bjorn, Amanda Ilestedt, Anna Sandberg - Julia Zigiotti Olme (Hanna Bennison 88), Kosovare Asllani (Rebecka Blomqvist 84), Filippa Angeldal - Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius (Felicia Schroder 76), Fridolina Rolfo (Monica Jusu Bah 84)

