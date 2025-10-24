Zawodnicy Termaliki nie znajdują się w dobrej dyspozycji, przegrali cztery ligowe spotkania z rzędu i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów. Niecieczanie fatalnie punktują przed własną publicznością - w roli gospodarza wywalczyli tylko jeden punkt. Podopieczni Marcina Brosza w ostatniej kolejce byli wyraźnie gorsi od innego z beniaminków, Wisły Płock - przegrali 1:3.





Drużyna Zagłębia jest w zupełnie odwrotnej sytuacji. Miedziowi w ostatniej kolejce przełamali złą passę - po raz pierwszy od prawie sześciu lat zdobyli trzy punkty w starciu z Legią Warszawa. Zawodnicy Leszka Ojrzyńskiego wyglądają rewelacyjnie w ofensywie - żadna drużyna w lidze nie zdobyła więcej bramek od Zagłębia. W obliczu kontuzji Dominika Hładuna być może szansę debiutu otrzyma Rafał Gikiewicz.





Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

ST, Polsat Sport