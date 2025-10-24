Motor jest obecnie w ewidentnym kryzysie. Ostatnie zwycięstwo drużyny z Lublina miało miejsce 30 sierpnia w starciu z Górnikiem Zabrze (1:0). Po ostatniej wysokiej porażce z GKS-em Katowice 2:5 drużyna Michała Stolarskiego znalazła się tuż nad strefą spadkową, starcie z Widzewem może być kluczowe dla posady szkoleniowca.





W Widzewie dokonano już zmiany trenera. W ostatniej kolejce Igor Jovićević udanie zadebiutował na ławce trenerskiej łodzian - jego drużyna pokonała Radomiaka 3:2 i odniosła po raz pierwszy w tym sezonie drugie zwycięstwo z rzędu w lidze.





W zeszłym sezonie Motor pokonał Widzew na wyjeździe 2:1, natomiast przed własną publicznością przegrał 3:4.





Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

ST, Polsat Sport