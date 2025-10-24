Polak gra w półfinale! Transmisja TV i stream online

Tenis

Jan Zieliński i Adam Pavlasek zmierzą się w półfinale turnieju ATP w Bazylei z parą Rohan Bopanna/Ben Shelton. Transmisja meczu w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 13:00.

Tenisista w białej czapce i koszulce polo, z rakietą tenisową.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć półfinał z udziałem Jana Zielińskiego?

Zieliński i Pavlasek bardzo dobrze prezentują się podczas rywalizacji w Szwajcarii. Polak i Czech w swoich dwóch poprzednich spotkaniach nie przegrali ani jednego seta. Ich wyższość musieli uznać najpierw Simone Bolelli i Andrea Vavassori, a następnie Sander Arends i Luke Johnson.

 

ZOBACZ TAKŻE: Turniejowa jedynka pokonana. Polka w półfinale!

 

Najbliżsi rywale polsko-czeskiego duetu nie mogą pochwalić się aż tak dobrymi wynikami. W dwóch spotkaniach przegrali bowiem aż dwa sety. W pierwszej rundzie rozprawili się z parą Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin, a na kolejnym etapie zmagań pokonali duet Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.

 

Czy Polak i jego czeski partner na korcie będą w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i awansować do wielkiego finału? Dowiemy się już w sobotę. 

 

Transmisja meczu Jana Zielińskiego w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

AA, Polsat Sport
