Polak gra w półfinale! Transmisja TV i stream online

Zieliński i Pavlasek bardzo dobrze prezentują się podczas rywalizacji w Szwajcarii. Polak i Czech w swoich dwóch poprzednich spotkaniach nie przegrali ani jednego seta. Ich wyższość musieli uznać najpierw Simone Bolelli i Andrea Vavassori, a następnie Sander Arends i Luke Johnson.

Najbliżsi rywale polsko-czeskiego duetu nie mogą pochwalić się aż tak dobrymi wynikami. W dwóch spotkaniach przegrali bowiem aż dwa sety. W pierwszej rundzie rozprawili się z parą Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin, a na kolejnym etapie zmagań pokonali duet Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.

Czy Polak i jego czeski partner na korcie będą w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i awansować do wielkiego finału? Dowiemy się już w sobotę.

Transmisja meczu Jana Zielińskiego w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

AA, Polsat Sport