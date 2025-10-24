Polki postawiły się faworytkom! Remis Biało-Czerwonych

W piątek 24 października reprezentacja Polski kobiet podjęła na Polsat Plus Arenie w Gdańsku narodową drużynę Holandii. Rywalki Biało-Czerwonych przez rozpoczęciem tego spotkania były stawiane w roli zdecydowanych faworytek.

Należy przyznać, że Holenderki już od pierwszego gwizdka dominowały na boisku. To one częściej znajdowały się przy piłce, a także potrafiły stwarzać groźniejsze akcje. Ich przewaga nie poskutkowała jednak zdobytą bramką. Piłkarki schodziły na przerwę przy bezbramkowym remisie.

Druga połowa również była bardzo trudna dla podopiecznych Niny Patalon. Biało-Czerwone zostały zamknięte na własnej połowie. Holenderki przypuszczały kolejne ataki na bramkę Polek, jednak między słupkami dobrze prezentowała się Kinga Szemik. Zawodniczki znad Wisły od czasu do czasu próbowały zagrozić rywalkom kontrami. Ostatecznie żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku, przez co mecz zakończył się wynikiem 0:0.

Na stadionie w Gdańsku spotkanie oglądało 11 022 kibiców, co oznacza poprawiony rekord frekwencji.

W tym miesiącu Biało-Czerwone rozegrają jeszcze jedno towarzyskie spotkanie. 28 października zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Walii.

Polska - Holandia 0:0

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz, Emilia Szymczak, Oliwia Woś, Martyna Wiankowska (90 Aleksandra Zaremba) - Nadia Krezyman (79 Weronika Zawistowska), Adriana Achcińska, Milena Kokosz, Ewelina Kamczyk (90 Patrycja Sarapata), Natalia Padilla Bidas (80 Gabriela Grzybowska) - Paulina Tomasiak.

Holandia: Lize Kop - Kerstin Casparij, Dominique Janssen, Veerle Buurman (46 Caitlin Dijkstra), Janou Levels (46 Marisa Olislagers) - Wieke Kaptein (77 Ella Peddemors), Jackie Groenen (61 Damaris Egurrola), Jill Roord, Esmee Brugts (61 Victoria Pelova) - Lineth Beerensteyn, Vivianne Miedema (61 Lotte Keukelaar).

Żółte kartki: Kamczyk, Achcińska, Padilla Bidas - Egurrola.

AA, Polsat Sport