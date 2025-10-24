Jak zawsze starcie dwóch największych ekip hiszpańskich wywołuje niesamowite emocje. Real to lider tabeli La Liga z dwoma punktami przewagi nad drugą Barceloną. Wszystko wskazuje na to, że kolejny raz to właśnie między tymi drużynami rozstrzygnie się kwestia mistrzostwa kraju. Obaj giganci ponieśli tylko jedną porażkę, natomiast "Duma Katalonii" zanotowała jeszcze remis, stąd niewielka strata do "Królewskich".

Podopieczni Xabiego Alonso przystąpią do tej konfrontacji po prestiżowej wygranej w Lidze Mistrzów z Juventusem. Gola na wagę zwycięstwa w Madrycie strzelił Jude Bellingham. Z kolei team dowodzony przez Hansiego Flicka rozgromił u siebie Olympiakos 6:1.

Polscy kibice liczą na występ Wojciecha Szczęsnego, który powinien pojawić się między słupkami Barcelony. Były reprezentant naszego kraju wskoczył do podstawowego składu "Blaugrany" pod koniec września. Niestety, wielkim nieobecnym niedzielnego El Clasico będzie Robert Lewandowski, który zmaga się z kontuzją odniesioną podczas niedawnego zgrupowania Biało-Czerwonych.

Fani futbolu mogą nastawiać się na fenomenalny pojedynek dwóch piekielnie szybkich "dziewiątek". Po stronie gospodarzy będzie nią Kylian Mbappe, a po stronie gości Marcus Rashford. Piłkarskiej jakości na Santiago Bernabeu na pewno nie zabraknie.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w końcówce poprzedniego sezonu. W maju po szalonym starciu Barcelona wygrała u siebie 4:3.

Gdzie obejrzeć mecz Real - Barcelona? O której godzinie?

Transmisja meczu Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę 26 października od godz. 16:10 w Eleven Sports 1 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio od godz. 14:30.

Polsat Sport