Reprezentacja Polski poznała rywali na ME 2026

Losowanie odbyło się w piątek w litewskim Kownie. Biało-Cczerwoni grupowe spotkania rozegrają w słoweńskiej Lublanie. Reprezentacja Polski trzykrotnie występowała w turnieju finałowym mistrzostw Europy (2001, 2018, 2022), ale nie wygrała jeszcze żadnego meczu.

Awans do ćwierćfinałów wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup. Półfinały i mecze o medale zostaną rozegrane w Lublanie.

Prowadzona przez trenera Błażeja Korczyńskiego reprezentacja Polski wygrała swoją grupę eliminacyjną, wyprzedzając Słowację, Mołdawię i Turcję.

Polacy wygrali pięć spotkań - z Turcją 4:1 i 6:0, Mołdawią 3:1 i 3:0 oraz pierwsze ze Słowacją w Gorzowie Wielkopolskim 6:1. Na koniec ponieśli porażkę ze Słowakami, ale nie miała ona znaczenia w kwestii awansu.

W finale ostatnich ME Portugalczycy w Amsterdamie pokonali Rosję 4:2 (1:2) i obronili tytuł. W meczu o trzecie miejsce Hiszpania wygrała z Ukrainą 4:1 (2:1).

Polacy zakończyli udział w turnieju na fazie grupowej, gdzie kolejno przegrali z Chorwacją 1:3, zremisowali ze Słowacją 2:2 i doznali porażki z Rosją 1:5.

ME w futsalu odbyły się 12 razy. Dotychczas zwyciężali Hiszpanie (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Włosi (2003, 2014), Portugalczycy (2018, 2022) i Rosjanie (1999).

Podział na grupy:

A - Łotwa, Chorwacja, Gruzja, Francja

B - Litwa, Armenia, Czechy, Ukraina

C - Słowenia, Białoruś, Hiszpania, Belgia

D - Włochy, Węgry, Portugalia, Polska

