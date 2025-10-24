Rijeka lepsza w "dwudniowym" meczu Ligi Konferencji

Do pierwszego przerwania meczu doszło w 12. minucie. Po dwóch godzinach wznowiono zawody, ale z powodu ulewy piłkarze rywalizowali w fatalnych warunkach. Ostatecznie zagrano tylko do końca pierwszej połowy, gdy wciąż było 0:0.

Spotkanie zostało wznowione w piątkowe popołudnie, już przy znacznie lepszej pogodzie. Spośród około 400 kibiców Sparty, którzy przybyli w czwartek do Rijeki, następnego dnia pozostało ich około stu.

W 75. minucie bramkę dla chorwackiego zespołu zdobył Anglik Daniel Adu-Adjei i gospodarze zwyciężyli 1:0.

W czwartek w LK rywalizowały - na wyjazdach - cztery polskie drużyny. Legia Warszawa wygrała na stadionie Wisły w Krakowie z występującym tam w roli gospodarza Szachtarem Donieck 2:1. Jagiellonia Białystok zremisowała ze Strasbourgiem 1:1, taki sam wynik padł w meczu Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa. Natomiast Lech Poznań przegrał niespodziewanie z Lincoln Red Imps z Gibraltaru 1:2.

W 3. kolejce właśnie Sparta Praga będzie rywalem Rakowa, mecz odbędzie się w stolicy Czech.

HNK Rijeka - Sparta Praga 1:0 (0:0)

Bramka: 75 Daniel Adu Adjei

KP, PAP