W najnowszym odcinku "Kosa na Kosę" Jakub i Roman Koseccy omawiali występy polskich drużyn w Lidze Konferencji. Najlepiej w tej kolejce spisała się Legia Warszawa, która na wyjeździe pokonała Szachtar Donieck 2:1, a najgorzej zaprezentował się Lech Poznań, sensacyjnie przegrywając z drużyną Lincolna Red Imps 1:2. Roman Kosecki wystawił bardzo niskie noty zawodnikom "Kolejorza" - niemalże wszyscy otrzymali "2" w skali dziesięciostopniowej.

- Oceniłem bardzo surowo, bo dzisiaj cała Europa śmieje się z tego wyniku. Nieco lepszą notę dałem Luisowi Palmie, bo wszedł i trochę rozruszał grę, a także Mikaelowi Ishakowi za strzeloną bramkę. Innym nie mogę dać więcej. Tak jak powiedziałem, dwóch zawodników Lincolna pojechało na lotnisko odprawić Lecha, gdyż tam pracowali.

ZOBACZ TAKŻE: Z nieba do piekła. Koszmar Ziółkowskiego w Romie! Tylko zobacz, co się stało

Piłkarze z Poznania zlekceważyli rywala. Lecieli do Gibraltaru jako zdecydowany faworyt, a już od 33. minuty musieli gonić wynik.

- Szanujmy się, rozumiem, że mecze trafiają się różne. Ale nie możesz zejść po spotkaniu niezmęczony - podkreślił były gracz Atletico Madryt.

Porażka z Lincolnem jest jedną z największych kompromitacji polskich klubów w europejskich pucharach w XXI wieku. Roman Kosecki zaapelował do piłkarzy Lecha Poznań.

- To jest blamaż dla polskiej piłki nożnej. Nie może tak być. Jeszcze raz powtarzam, bo jak nie, to panowie będziecie pracować w sklepie, na lotnisku, w piekarni, a po godzinach przychodzić na treningi i grać. Zobaczcie, jak wczoraj trener Lincolna się cieszył. Odwrócił się do swoich zawodników i pokazał, że będą pieniądze - dostaną premię, prawie dwa miliony złotych, część przeznaczą piłkarzom, a resztę będą mieli na funkcjonowanie klubu - powiedział Roman Kosecki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MR, Polsat Sport