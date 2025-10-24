Rybakina dołączyła do Świątek. Lista już zamknięta

Tenis

Kazachska tenisistka Jelena Rybakina jako ostatnia zapewniła sobie prawo startu w kończącym sezon turnieju WTA Finals, który odbędzie się w Rijadzie 1-8 listopada. W imprezie udział weźmie m.in. Iga Świątek.

Rybakina dołączyła do Świątek. Lista już zamknięta
fot, AFP
Rybakina weźmie udział w WTA Finals

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Rybakina pokonała Kanadyjkę Victorię Mboko 6:3, 7:6 (7-4) i zapewniła sobie miejsce w półfinale turnieju WTA 500 w Tokio. Dzięki temu awansowała na siódme miejsce rankingu Race to the WTA Finals, przed już wcześniej pewną miejsca w turnieju Włoszkę Jasmine Paolini oraz Mirrę Andriejewą, i uzyskała już bezpieczną przewagę nad Rosjanką.

ZOBACZ TAKŻE: Szok w Wiedniu! Rosjanin na deskach

 

Poza Kazaszką, Paolini i Świątek w Rijadzie zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanki Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.

ST, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
COC GAUFFIGA ŚWIATEKJASMINE PAOLINIJESSICA PEGULAMADISON KEYSRYBAKINASABALENKASPORTTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA FINALS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jaume Munar - Ben Shelton. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 