Rybakina dołączyła do Świątek. Lista już zamknięta

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Rybakina pokonała Kanadyjkę Victorię Mboko 6:3, 7:6 (7-4) i zapewniła sobie miejsce w półfinale turnieju WTA 500 w Tokio. Dzięki temu awansowała na siódme miejsce rankingu Race to the WTA Finals, przed już wcześniej pewną miejsca w turnieju Włoszkę Jasmine Paolini oraz Mirrę Andriejewą, i uzyskała już bezpieczną przewagę nad Rosjanką.





Poza Kazaszką, Paolini i Świątek w Rijadzie zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanki Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.

ST, PAP