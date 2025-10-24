Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił skład. Znamy nazwiska

Przygotowania rozpoczną się 23 listopada w Gdyni, gdzie Biało-Czerwoni rozegrają pierwsze oficjalne spotkanie po zakończonym na szóstym miejscu Eurobaskecie. Ich przeciwnikiem 28 listopada w hali Polsat Plus Arena będzie Austria. Tuż po tym spotkaniu reprezentacja uda się do Hagi, gdzie 1 grudnia spotka się z Holandią.

- Przed nami nowe wyzwanie. Kontynuujemy naszą pracę na bazie ogromnego entuzjazmu, który mamy w sobie po świetnym Eurobaskecie. W Katowicach i Rydze dokonaliśmy czegoś niewiarygodnego, ale teraz czas skupić się na nowych rzeczach. Przed nami cel, który napędza mnie, cały sztab i wszystkich graczy - mistrzostwa świata w Katarze 2027. Zaczynamy meczem z Austrią i nie ma tutaj miejsca na błędy. Struktura eliminacji, z podziałem na dwa etapy grupowe, jest bardzo wymagająca, a każdy mecz szalenie istotny. Wierzę, że będziemy gotowi na to, aby rozpocząć te eliminacje skutecznie. Na pewno będziemy bazować na tym, co jest naszą siłą: zespołowości, kolektywie, dyscyplinie taktycznej i sile mentalnej – powiedział trener Milicic, cytowany na stronie PZKosz.

Spośród 31 powołanych koszykarzy do 7 listopada zostanie wybranych 14 zawodników, którzy od 23 listopada rozpoczną przygotowania do meczów kwalifikacyjnych.

Kadra Polski koszykarzy przed zgrupowaniem w Gdyni:

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Adrian Bogucki (MKS Dąbrowa Górnicza)

Aleksander Dziewa (Benfica Lizbona, Portugalia)

Jakub Garbacz (AMW Arka Gdynia)

Tomasz Gielo (King Szczecin)

Daniel Gołębiowski (Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski)

Jerrick Harding (BC Rytas Wilno, Litwa)

Grzegorz Kamiński (Dziki Warszawa)

Łukasz Kolenda (Seawolves Rostock, Niemcy)

Michał Kolenda (Legia Warszawa)

Błażej Kulikowski (WKS Śląsk Wrocław)

Jordan Loyd (Anadolu Efes Stambuł, Turcja)

Kamil Łączyński (AMW Arka Gdynia)

Andrzej Mazurczak (Zastal Zielona Góra)

Michał Michalak (Anwil Włocławek)

Igor Milicic junior (Delaware Blue Coats, USA)

Jakub Nizioł (WKS Śląsk Wrocław)

Dominikl Olejniczak (Bertram Derthona Tortona, Włochy)

Kuba Piśla (Tauron GTK Gliwice)

Andrzej Pluta (Legia Warszawa)

Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł, Turcja)

Jakub Schenk (Energa Trefl Sopot)

Michał Sokołowski (bez klubu)

Tymoteusz Sternicki (WKS Śląsk Wrocław)

Mateusz Szlachetka (Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń)

Jakub Szumert (Zastal Zielona Góra)

Jakub Urbaniak (WKS Śląsk Wrocław)

Mikołaj Witliński (Energa Trefl Sopot)

Szymon Zapała (Energa Trefl Sopot)

Jarosław Zyskowski (AMW Arka Gdynia)

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

Mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach mistrzostw świata 2027:

28 listopada, Gdynia: Polska - Austria

1 grudnia, Haga: Holandia - Polska

27 lutego: Łotwa - Polska

1 marca, Gdynia: Polska - Łotwa

3 lipca: Austria - Polska

6 lipca: Polska – Holandia

KP, PAP