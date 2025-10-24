Szokująca scena na gali w Polsce! Zawodnik zniesiony na noszach

Sporty walki

Na gali GSW 15 w walce Adrian Gunia - Cezary Zugaj Jr. doszło do szokującej sytuacji. Drugi z wymienionych zawodników po odniesieniu kontuzji został wyniesiony z klatki na noszach.

Widok z góry na arenę gali sportów walki w Polsce. W centralnej części znajduje się oktagonalna klatka, gdzie na noszach jest wynoszony zawodnik. Wokół klatki zgromadzeni są ludzie i personel.
fot. Polsat Sport
Cezary Zugaj Jr. został zniesiony na noszach

W piątkowy wieczór w Międzychodzie odbyła się gala GSW 15. W jednej z walk karty głównej doszło do sytuacji, która zaskoczyła wszystkich kibiców zgromadzonych na trybunach i przed telewizorami. 

 

Do klatki weszli Adrian Gunia i Cezary Zugaj Jr. Podczas tego pojedynku w konwencji Muay Thai już od początku dominował pierwszy z wymienionych zawodników. Gunia świetnie prezentował się w klatce, a jego przeciwnik nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na postawę oponenta. 

 

Na początku drugiej rundy zawodnicy weszli w klincz, a następnie Gunia rzucił przeciwnika na matę. Zugaj mocno uderzył plecami o parkiet i natychmiast zaczął zwijać się z bólu. Sędzia błyskawicznie przerwał walkę, a do klatki wkroczył lekarz. Po krótkiej chwili podjęto decyzję, że pojedynek nie zostanie dokończony, co oznacza, że po zwycięstwo sięgnął Gunia. Zugaj został wyniesiony z klatki na noszach. 

 

AA, Polsat Sport
MMASPORTY WALKI
