Szokująca scena na gali w Polsce! Zawodnik zniesiony na noszach

W piątkowy wieczór w Międzychodzie odbyła się gala GSW 15. W jednej z walk karty głównej doszło do sytuacji, która zaskoczyła wszystkich kibiców zgromadzonych na trybunach i przed telewizorami.

Do klatki weszli Adrian Gunia i Cezary Zugaj Jr. Podczas tego pojedynku w konwencji Muay Thai już od początku dominował pierwszy z wymienionych zawodników. Gunia świetnie prezentował się w klatce, a jego przeciwnik nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na postawę oponenta.

Na początku drugiej rundy zawodnicy weszli w klincz, a następnie Gunia rzucił przeciwnika na matę. Zugaj mocno uderzył plecami o parkiet i natychmiast zaczął zwijać się z bólu. Sędzia błyskawicznie przerwał walkę, a do klatki wkroczył lekarz. Po krótkiej chwili podjęto decyzję, że pojedynek nie zostanie dokończony, co oznacza, że po zwycięstwo sięgnął Gunia. Zugaj został wyniesiony z klatki na noszach.

AA, Polsat Sport