Griekspoor od wygranego turnieju ATP w Majorce rozczarowywał - w większości turniejów przegrywał w meczach otwarcia, notując niechlubną serię siedmiu porażek z rzędu. W Wiedniu jego gra wygląda jednak lepiej. W 1. rundzie rozprawił się z faworyzowanym Karenem Chaczanowem (6:3, 5:7, 6:4). W 1/8 finału Holendrowi nie dał rady Amerykanin Brandon Nakashima - Griekspoor zwyciężył po dwóch tie-breakach.





Zverev, mimo że jest rozstawiony w Wiedniu z numerem drugim, problemy miał już w rundzie pierwszej. Ostatecznie pokonał Brytyjczyka Jacoba Fearnleya, ale drugą partię przegrał aż 1:6, a cały mecz trwał blisko dwie i pół godziny. Mniej kosztował Niemca mecz 1/8 finału, gdzie pokonał Matteo Arnaldiego 6:4, 6:4.





Obaj zawodnicy w ostatnich sezonach dosyć często grają przeciwko sobie. Bezpośredni bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla Zvereva, który osiem razy okazywał się lepszy od Holendra. Griekspoor za to pokonał Niemca tylko dwukrotnie.





Relacja live i wynik na żywo meczu Tallon Griekspoor - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport