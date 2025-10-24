Turniejowa jedynka pokonana. Polka w półfinale!

Tenis

Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen pokonały najwyżej rozstawione Amerykankę Quinn Gleason i Rosjankę Jelenę Pridankinę 3:6, 6:3, 10-8 w ćwierćfinale debla tenisowego turnieju WTA 250 na twardych kortach w Kantonie.

fot. PAP
Turniejowa jedynka pokonana. Polka w półfinale!

Kolejnymi rywalkami zwycięskiego duetu będą Alexandra Eala z Filipin i Ukrainka Nadia Kiczenok, które wcześniej wyeliminowały Rosjanki Polinę Kudiermietową i Kamiłłę Rachimową.

 

W singlu w Chinach wystąpiła Katarzyna Kawa, która do turnieju głównego awansowała z eliminacji, ale w 1. rundzie przegrała z inną kwalifikantką, Amerykanką Katie Volynets 6:4, 2:6, 2:6.

 

Katarzyna Piter/Janice Tjen - Quinn Gleason/Jelena Pridankina 3:6, 6:3, 10-8

TENISTURNIEJE ATP I WTA
