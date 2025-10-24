Turniejowa jedynka pokonana. Polka w półfinale!
Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen pokonały najwyżej rozstawione Amerykankę Quinn Gleason i Rosjankę Jelenę Pridankinę 3:6, 6:3, 10-8 w ćwierćfinale debla tenisowego turnieju WTA 250 na twardych kortach w Kantonie.
Turniejowa jedynka pokonana. Polka w półfinale!
Kolejnymi rywalkami zwycięskiego duetu będą Alexandra Eala z Filipin i Ukrainka Nadia Kiczenok, które wcześniej wyeliminowały Rosjanki Polinę Kudiermietową i Kamiłłę Rachimową.
ZOBACZ TAKŻE: Australijczycy już czekają na Świątek. Tak o niej napisali!
W singlu w Chinach wystąpiła Katarzyna Kawa, która do turnieju głównego awansowała z eliminacji, ale w 1. rundzie przegrała z inną kwalifikantką, Amerykanką Katie Volynets 6:4, 2:6, 2:6.
Katarzyna Piter/Janice Tjen - Quinn Gleason/Jelena Pridankina 3:6, 6:3, 10-8Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Daniel Altmaier. Skrót meczu