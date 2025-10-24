Ukradła koleżance kartę i wydała mnóstwo pieniędzy. 10-krotna mistrzyni świata skazana

Do zdarzenia doszło w 2021 roku. Utytułowana zawodniczka ukradła trzy karty kredytowe i płaciła nimi za zakupy online. Prawdopodobnie wydała nieco ponad 2 tysiące euro. Ustalono, że jedna ze skradzionych kart należała do innej znanej biathlonistki, Justine Braisaz-Bouchet. Właścicielem drugiej miał być członek sztabu szkoleniowego, a trzeciej - nie wiadomo.

ZOBACZ TAKŻE: Mocna diagnoza ws. Stocha i kadry! "To jest niewidzialna siła!"

24 października odbyła się rozprawa sądowa 28-latki. Zawodniczka przyznała się do winy. Została skazana na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 15 tysięcy grzywny. Będzie musiała również zwrócić koszty sądowe.

Głos w sprawie wyroku dla biathlonistki zabrała również Francuska Federacja Narciarska.

"Sąd wydał orzeczenie i skazał Julię Simon. Francuska Federacja Narciarska uznaje ten wyrok. Krajowa Komisja Dyscyplinarna Federacji, która wcześniej postanowiła zawiesić postępowanie do czasu wydania decyzji przez sąd, zbierze się zatem ponownie tak szybko, jak to możliwe, aby podjąć decyzję w sprawie federalnego planu dyscyplinarnego.

Podobnie jak miało to miejsce od momentu ujawnienia faktów, Federacja będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów sportowców, kierownictwa sportowego i życia drużyny. Od dwóch lat, wspólnie z kierownictwem sportowym francuskiej reprezentacji biathlonu, dba o to, aby ta sprawa nie zakłóciła indywidualnego projektu sportowego sportowców i zbiorowego funkcjonowania drużyny" - napisano w komunikacie.

29-letnia Simon jest jedną z najbardziej utytułowanych biathlonistek na świecie. W sezonie 2022/23 zdobyła Kryształową Kulę, a dwa lata później zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma w dorobku 13 medali mistrzostw świata, w tym 10 złotych. Jest też srebrną medalistką olimpijską w sztafecie mieszanej.