Tauron Liga siatkarek: #VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo
Siatkarki #VolleyWrocław zagrają ze Stalą Mielec meczu trzeciej kolejki Tauron Ligi. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu #VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec na Polsatsport.pl.
#VolleyWrocław na inaugurację pewnie pokonał u siebie EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0. W drugiej kolejce wrocławianki uległy na wyjeździe 0:3 drużynie Moya Radomka Radom.
ITA Tools Stal Mielec również ma na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. W pierwszym meczu sezonu mielczanki niespodziewanie ograły na wyjeździe PGE Budowlanych Łódź 3:2. Drugie spotkanie przyniosło jednak porażkę na własnym terenie z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 1:3.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Relacja live i wynik na żywo z meczu #VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec w piątek 24 października o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.