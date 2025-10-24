Odwróciły losy meczu! Podział punktów w siatkarskiej Tauron Lidze

Gospodynie zaczęły ze sporym animuszem i szybko uzyskały solidną zaliczkę (7:1). Drużyna z Mielca złapała kontakt (8:7), ale środkowa część seta to popis ekipy #VolleyWrocław (16:9). Siatkarki Stali nie rezygnowały, zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (19:17), ale gospodynie obroniły przewagę w końcówce. Serwis mielczanek w siatkę zakończył seta (25:22).

W drugiej odsłonie długo przeważały siatkarki Stali, które w środkowej części seta odskoczyły przeciwniczkom. Po ataku Anny Bączyńskiej było 10:15, później 12:17 i gospodynie ruszyły w pogoń. Złapały kontakt po asie serwisowym Barbary Dapić (20:21), a błąd rywalek w ataku dał wyrównanie (22:22). Dwie ostatnie akcje seta padły łupem #VolleyWrocław - skutecznie zaatakowała Diana Frankevych, a po chwili blok ustalił wynik na 25:23.

Przy stanie 4:4 w trzecim secie groźnie wyglądającej kontuzji doznała Marta Pamuła, która musiała opuścić boisko. Mimo trudnej sytuacji, siatkarki Stali zerwały się do walki i przejęły inicjatywę na boisku (12:18). Punktowały Aleksandra Adamczyk i Aleksandra Kazała, przybliżając ekipę z Mielca do wygranej. Jednostronną część meczu zakończyła przestrzelona zagrywka gospodyń (15:25).

Mielczanki poszły za ciosem w kolejnym secie. Uzyskały kilka punktów przewagi na początku (6:9), a później jeszcze ją powiększyły (7:13). Zrywy wrocławianek nie wystarczyły do odrobienia strat. Siatkarki Stali grały skutecznie i kontrolowały sytuację do ostatniej akcji, w której błąd serwisowy popełniły gospodynie (20:25).

A więc tie-break! W nim mielczanki od początku grały pewnie i skutecznie (2:5). Po ataku Aleksandry Kazały miały trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Gospodynie jeszcze złapały kontakt, ale w końcówce Stal utrzymała przewagę. Aleksandra Adamczyk wywalczyła piłkę meczową, a w kolejnej akcji błąd dotknięcia siatki popełniony przez wrocławianki zakończył mecz (10:15).

Najwięcej punktów: Diana Frankevych (21), Barbara Dapić (14), Natalia Dróżdż (13) –Volley; Anna Bączyńska (19), Aleksandra Kazała (18), Aleksandra Adamczyk (16) – Stal. MVP: Anna Bączyńska (15/42 = 36% skuteczności w ataku + 4 bloki).

#VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec 2:3 (25:22, 25:23, 15:25, 20:25, 10:15)

Volley: Diana Frankevych, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapić, Aimee Lemire, Natalia Dróżdż, Martyna Łazowska – Martyna Wysoczańska (libero) oraz Valeria Flores, Sara Wąsiakowska, Joanna Garncarz. Trener: Wojciech Kurczyński

Stal: Julia Bińczycka, Aleksandra Adamczyk, Rozalia Moszyńska, Anna Bączyńska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Marta Pamuła, Izabela Dąbrowska (libero). Trener: Miłosz Majka.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

