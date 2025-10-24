Wyjątkowe osiągnięcie siatkarskiego mistrza świata. Jest ósmym, który tego dokonał

Robert IwanekSiatkówka

Alessandro Michieletto, złoty medalista zakończonych niedawno siatkarskich mistrzostw świata, znakomicie wszedł w nowy sezon ligi włoskiej. 23-letni przyjmujący już w pierwszej kolejce popisał się wyjątkowym osiągnięciem!

Siatkarz w niebieskiej koszulce z włoskimi barwami narodowymi wyskakuje do ataku, z piłką nad głową i dłońmi wyciągniętymi do zagrania. W tle widać ręce przeciwników próbujących zablokować piłkę.
Fot. PAP
Alessandro Michieletto zakończył inauguracyjne spotkanie ligi włoskiej ze stuprocentową skutecznością w ataku

Na inaugurację rozgrywek 2025/2026 drużyna Michieletto, Itas Trentino, wygrała na wyjeździe z Cisterna Volley 3:0 (25:21, 25:18, 25:19). MVP siatkarskich mistrzostw świata zdobył w tym spotkaniu 15 punktów, atakując ze stuprocentową skutecznością! Włoch zamienił na punkty każdy z 12 ataków!

 

Jak podają włoskie media, był to dopiero 8. w historii ligi przypadek, by zawodnik, który zdobył w meczu co najmniej 12 "oczek", zanotował 100 procent skuteczności w ataku.

 

Przed Michieletto dokonali tego jedynie: Pasquale Gravina (17 na 17 ataków w sezonie 1995/1996), Alessandro Fei z 14 udanymi atakami (1998/99), Robertlandy Simon, Liano Petrelli i Roberto Russo (13 udanych ataków), a także Enrico Cester i Andrea Gianni (12 na 12 ataków).

 

Kolejną okazję do zapisania się w annałach włoskiej siatkówki 23-letni przyjmujący będzie miał już w najbliższą niedzielę (26 października). Jego Itas Trentino zagra u siebie z Sonepar Padova.

ALESSANDRO MICHIELETTOITAS TRENTINOLIGA WŁOSKA SIATKARZYSIATKÓWKASUPERLEGAWŁOCHY
