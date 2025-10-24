Z nieba do piekła. Koszmar Ziółkowskiego w Romie! Tylko zobacz, co się stało

Ziółkowski zamienił Legię Warszawa na AS Roma w końcówce okienka transferowego. Polak dołączył do włoskiego klubu w sierpniu i krok po kroku zbliżał się do gry w pierwszym zespole. Szansę debiutu otrzymał 28 września w starciu ligowym z Hellasem Werona. 20-latek wszedł na boisko w 71. minucie.

Łącznie Polak trzykrotnie wystąpił dotychczas w Serie A jako rezerwowy. Uzbierał w tym czasie 63 minuty. W ocenie trenera zapracował sobie na szansę w pierwszym składzie.



W meczu drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Europy Ziółkowski wybiegł w podstawowej jedenastce na spotkanie z Viktorią Pilzno. Młody Polak źle zachował się jednak przy pierwszej straconej bramce. Dał ograć się Prince'owi Adu, który następnie wpadł w pole karne i otworzył wynik spotkania.



Chwilę później Włosi przegrywali już 0:2 - tym razem do siatki trafił Cheick Souare. Widząc, co się dzieje, Gasperini postanowił reagować szybko. Już w 30. minucie zdjął z boiska Ziółkowskiego, a w jego miejsce wprowadził ofensywnego Stephana El Shaarawy'ego.



W drugiej połowie Roma - za sprawą rzutu karnego Paulo Dybali - zdołała zdobyć bramkę kontaktową, ale na więcej nie było jej stać. Przegrała więc z Czechami 1:2.