Zarząd PKOl-u wystosował list do prezesa Piesiewicza. Domaga się wyjaśnień!
Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego poprosili prezesa organizacji Radosława Piesiewicza o wyjaśnienia w związku z nowym sponsorem generalnym – Zondacrypto. Okazuje się, że w sprawie tej zabrakło uchwały zarządu lub przynajmniej prezydium zarządu PKOl-u. Sygnatariusze listu akcentują także, że wypowiedzi prezesa o likwidacji Ministerstwa Sportu nie mają akceptacji władz PKOl-u.
W środę 22 października w Monako odbyła się oficjalna konferencja prasowa. Podczas niej Radosław Piesiewicz ogłosił, że nowym sponsorem generalnym PKOl-u zostanie licencjonowana giełda krytpowalut zondacrypto.
Dziś członkowie zarządu PKOl-u, na czele z wiceprezesami Otylią Jędrzejczak, Adamem Małyszem, Marianem Kmitą, Tomaszem Chamerą, Adamem Konopką, Adamem Korolem wystosowali list otwarty do prezesa Piesiewicza w związku ze sprawą nowego mecenasa komitetu.
Wiceprezesi, a zarazem członkowie prezydium zarządu akcentują także, że formułowane publicznie przez prezesa Piesiewicza wnioski o likwidację Ministerstwa Sportu, a nawet informacje o pracach nad ustawą w tej sprawie, nie mają formalnej akceptacji władz PKOl-u.
Spore kontrowersje wywołało też sprzedanie nazwy siedziby polskiego olimpizmu giełdzie kryptowalut. Warto przypomnieć, że w erze prezesa PKOl-u Piotra Nurowskiego panowały z goła odmienne zwyczaje: 12 kwietnia 2005 roku – 10 dni po śmierci Papieża Polaka – Zarząd PKOl jednogłośnie podjął decyzję, że Jan Paweł II będzie Patronem Centrum Olimpijskiego.
Poniżej prezentujemy treść pisma i listę jego sygnatariuszy.
List członków zarządu PKOl-u do prezesa Radosława Piesiewicza
Pan
Radosław Piesiewicz
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Szanowny Panie Prezesie,
Działając jako sygnatariusze niniejszego pisma — członkowie Zarządu oraz osoby związane z działalnością Polskiego Komitetu Olimpijskiego — zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dwóch kwestii, które w naszej ocenie wymagają omówienia i rozstrzygnięcia na forum Zarządu PKOl.
1. Wybór sponsora PKOl — brak konsultacji z Zarządem i Prezydium Zarządu
Z uzyskanych przez nas informacji wynika, iż decyzja o nawiązaniu współpracy z nowym sponsorem generalnym PKOl, giełdą kryptowalut Zondacrypto, ogłoszona została bez uprzedniej dyskusji i uchwały Zarządu lub przynajmniej Prezydium Zarządu Komitetu. Z informacji prasowych wynika także, że planowane jest rozpoczęcie prac nad tokenem Team PL oraz zmiana nazwy Centrum Olimpijskiego na „Zondacrypto Centrum Olimpijskie”. Uważamy, że istotne decyzje o charakterze wizerunkowo-finansowym (w tym zawieranie umów związanych z m.in. z korzystaniem z identyfikatorów PKOl, używaniem marki czy istotnymi świadczeniami materialnymi) są objęte zakresem kompetencji Zarządu, który zgodnie ze Statutem realizuje zadania w zakresie m.in. zarządzania majątkiem oraz podejmowania decyzji dotyczących dysponowania i obciążania majątku PKOl (art. 44 p. 8 i 9 Statutu).
W naszej ocenie tego rodzaju działania, łącznie z nowym szyldem oraz estetyką tego zestawienia, mają charakter wizerunkowy i programowy — dlatego decyzja ta powinna była zostać przedłożona Zarządowi do oceny i uchwały przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Umożliwiłoby to również ocenę zgodności planowanych działań z zapisami Karty Olimpijskiej i obowiązującymi zasadami ochrony emblematu i tożsamości PKOl.
2. Publiczne wypowiedzi Pana Prezesa dotyczące przygotowania przez PKOl projektu ustawy likwidującej Ministerstwo Sportu i przeniesienia kompetencji Ministra Sportu do PKOl — bez formalnej akceptacji władz PKOl
Zdajemy sobie sprawę, że Prezes PKOl reprezentuje Komitet na zewnątrz — Statut wyraźnie wskazuje, że Prezes PKOl kieruje całokształtem prac Komitetu i reprezentuje PKOl na zewnątrz. Jednocześnie jednak Statut wymienia konkretne kompetencje Prezesa oraz kompetencje Zarządu, co uzasadnia oczekiwanie, że publiczne formułowanie propozycji zmian ustrojowych (w tm w szczególności postulatu likwidacji Ministerstwa i przejęcia odpowiedzialności za sport wyczynowy przez PKOl) powinno być poprzedzone formalnym uzgodnieniem z Zarządem i — w razie potrzeby — podjęciem przez Zarząd stosownej uchwały.
Ponadto Statut wprost przewiduje współpracę PKOl z ministrem właściwym ds. kultury fizycznej oraz prawo PKOl do opiniowania projektów aktów prawnych (art. 4 ust. 3). W naszej opinii takie kompetencje nie przesądzają o samodzielnym prawno-ustrojowym przejmowaniu przez PKOl odpowiedzialności państwowej — a przynajmniej wymagają one wewnętrznej debaty i jasnego mandatu organów PKOl przed formułowaniem publicznych, programowych żądań czy deklaracji zmian ustawodawczych.
W związku z powyższym prosimy Pana Prezesa o:
Przedłożenie na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu Zarządu PKOl, a w przypadku niemożności jego szybkiego zwołania – posiedzeniu Prezydium Zarządu, szczegółowego wyjaśnienia dotyczącego okoliczności wyboru nowego sponsora generalnego, w tym:
zakresu podmiotów, które prowadziły rozmowy i negocjacje w tej sprawie,
organu, który formalnie zatwierdził tę współpracę,
treści zawartych umów i oceny ich zgodności ze Statutem oraz zasadami ochrony emblematu i identyfikacji PKOl.
Przedstawienie na tym samym posiedzeniu szczegółowego stanowiska Pana Prezesa wobec publicznych wypowiedzi o charakterze postulatu likwidacji Ministerstwa Sportu i przekazania kompetencji państwowych PKOl oraz wyjaśnienia, dlaczego Zarząd lub Prezydium Zarządu nie były wcześniej informowane o przygotowywaniu projektu ustawy i nie doprowadzono do przyjęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
Podkreślamy, że naszym celem jest ochrona dobrego imienia i stabilności instytucjonalnej PKOl, działanie w duchu transparentności oraz poszanowanie procedur statutowych. Wierzymy, że wyjaśnienia na forum Zarządu pozwolą uspokoić niepewność środowiska oraz przywrócić oczekiwany porządek decyzyjny w Polskim Komitecie Olimpijskim.
Z poważaniem,
Anna Bajan, członek zarządu PKOl-u, prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego
Tomasz Chamera, wiceprezes PKOl-u, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego
Artur Chmielarz, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
Otylia Jędrzejczak, wiceprezes PKOl-u, prezes PZP
Marian Kmita, wiceprezes PKOl-u, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat
Adam Konopka, wiceprezes PKOl-u, prezes honorowy PZSzerm.
Adam Korol, wiceprezes PKOl-u, Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
Tomasz Kwiecień, członek zarządu PKOl-u, Polski Związek Strzelectwa Sportowego
Adam Małysz, członek zarządu PKOl-u, prezes PZN
Henryk Olszewski, wiceprezes PKOl-u, prezes honorowy PZLA
Piotr Pustelnik, członek zarządu PKOl-u, Polski Związek Alpinizmu
Sławomir Szmal, członek zarządu PKOl-u, prezes ZPRP
Filip Szołowski, członek zarządu PKOl-u, Polski Związek Triathlonu
Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Krzysztof Wiłkomirski, członek zarządu PKOl-u, Polski Związek Judo