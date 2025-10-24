Zasłużony klub surowo ukarany! Utrzymanie już tylko w sferze marzeń?

To kolejny w ostatnich latach cios dla kibiców założonego w 1867 roku klubu. W sezonie 2020/21 popularne "Sowy" straciły sześć punktów za naruszenie zasad dotyczących zysków i zrównoważonego rozwoju.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski poznała rywali na ME 2026

Ostatni ruch nastąpił po okresie trudności finansowych pod rządami tajskiego biznesmena Dejphona Chansiri, co wywołało protesty kibiców i sankcje ze strony ligi.

English Football League oskarżyła klub z Championship już w czerwcu o liczne naruszenia przepisów, ponieważ nie wypłacał na czas wynagrodzeń zawodnikom.

"EFL może potwierdzić, że otrzymała formalne zawiadomienie, iż Dejphon Chansiri (...) podjął niezbędne kroki w celu powołania zarządców zarówno w klubie, jak i w spółce (...). Chociaż ta zmiana skutkuje automatycznym odjęciem 12 punktów, daje również Sheffield Wednesday szansę na pomyślną sprzedaż i zabezpieczenie przyszłości pod rządami nowego właściciela" – napisano w oświadczeniu.

Klub przyznał w swoim oświadczeniu, iż zarząd komisaryczny został powołany po tym, jak nie udało się "uzyskać zgody na sprzedaż wiarygodnemu, przyszłemu opiekunowi". Poinformował też, że zmagał się z rosnącą presją ze strony wierzycieli.

W poprzednim sezonie piłkarze Wednesday zajęli 12. miejsce w 24-zespołowej Championship, ale w obecnym - nawet przed odjęciem punktów - zamykali tabelę po 11. kolejce. Mieli wówczas sześć punktów, więc po odjęciu automatycznie 12 (zgodnie z przepisami taki jest efekt wprowadzenia zarządu komisarycznego) ich dorobek wynosi obecnie minus sześć i oznacza ekstremalnie trudną walkę o utrzymanie.

Drużyna traci teraz 15 punktów do pierwszego bezpiecznego miejsca, czyli 21., zajmowanego przez... lokalnego rywala - Sheffield United.

Stowarzyszenie Kibiców Sheffield Wednesday stwierdziło, że wprowadzenie zarządu komisarycznego było "jednym z najbardziej słodko-gorzkich dni w dumnej 158-letniej historii naszego klubu", ale określiło to również jako "konieczny punkt zwrotny" dla usunięcia Chansiriego ze stanowiska właściciela.

"Wprowadzenie zarządu było nieuniknionym rezultatem lat niegospodarności finansowej, braku odpowiedzialności i powtarzających się niepowodzeń w pozyskiwaniu wiarygodnych nabywców. Obecna sytuacja nie jest czymś, co należy celebrować. Nie musiało się tak skończyć. Ale jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że Dejphon Chansiri na dobre odszedł z naszego klubu" – przekazano w oświadczeniu.

Piłkarzem Sheffield Wednesday, czterokrotnych mistrzów Anglii, jest Olaf Kobacki, były pomocnik m.in. Arki Gdynia.

Średnia frekwencja na meczach "Sów" w tym sezonie spadła z 26 do 17 tysięcy z powodu protestów kibiców.

KP, PAP