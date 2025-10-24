Znamy kolejnych mistrzów Polski. Wielkie emocje w Tomaszowie Mazowieckim

Zimowe

Trwają 40. Mistrzostwa Polski na Dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Na piątek zaplanowano rywalizację na 1000 m kobiet i mężczyzn oraz bieg masowy kobiet i mężczyzn.

Łyżwiarz szybki w niebieskim stroju, pochylony nad lodem.
fot. Polsat Sport
Natalia Czerwonka

W czwartek została rozstrzygnięta rywalizacja na 500 m i 3000 m w kategorii kobiet i mężczyzn. Na 500 m triumfowali Martyna Baran (38.20) oraz Damian Żurek (34.51). Na 3000 m najlepsi okazali się Zofia Braun (4:11.40) i Władimir Siemirunnij (6:23.22). 

 

Drugiego dnia rywalizacji odbywają się biegi masowe oraz na 1000 m. Wśród pań na 1000 m najlepsza okazała się Natalia Czerwonka (1:17.31), która o włos wyprzedziła Karolinę Bosiek (1:17.51) i Igę Wojtasik (1:17.83). W rywalizacji panów triumfował Damian Żurek (1:08.69) przed Markiem Kanią (1:09.00) i Szymonem Wojtakowskim (1:10.33).

 

Mistrzostwa Polski trwają w dniach 23-26 października. 

KP, Polsat Sport
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
