Znamy kolejnych mistrzów Polski. Wielkie emocje w Tomaszowie Mazowieckim

W czwartek została rozstrzygnięta rywalizacja na 500 m i 3000 m w kategorii kobiet i mężczyzn. Na 500 m triumfowali Martyna Baran (38.20) oraz Damian Żurek (34.51). Na 3000 m najlepsi okazali się Zofia Braun (4:11.40) i Władimir Siemirunnij (6:23.22).

Drugiego dnia rywalizacji odbywają się biegi masowe oraz na 1000 m. Wśród pań na 1000 m najlepsza okazała się Natalia Czerwonka (1:17.31), która o włos wyprzedziła Karolinę Bosiek (1:17.51) i Igę Wojtasik (1:17.83). W rywalizacji panów triumfował Damian Żurek (1:08.69) przed Markiem Kanią (1:09.00) i Szymonem Wojtakowskim (1:10.33).

Mistrzostwa Polski trwają w dniach 23-26 października.

KP, Polsat Sport